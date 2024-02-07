Украинский пограничник с первого выстрела ликвидировал российского офицера 7.02.2024, 22:21

Украинец полдня пролежал в засаде.

Украинский пограничник с позывным Красивый 11 часов пролежал в засаде, чтобы ликвидировать российского офицера.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, опубликовав видео.

Псевдоним Красивый украинский боец получил в первый день в Госпогранслужбе, и с ним он уже более 20 месяцев.

Свое мастерство и боевой опыт пограничник приобретал на боевых позициях под Марьинкой, Песками, Лиманом.

«Панические настроения врага ощущались в радиоперехвате, где в перемешке с нецензурщиной звучало: «всем в укрытие, работает снайпер», — говорится в сообщении.

Работал пограничник по вражеским пулеметчикам, связистам, однако дольше всего пришлось выслеживать русского офицера. У российских оккупантов тогда была ротация и Красивому нужно было определить, кто из них командир.

«После 11 часов наблюдения мне удалось с первого выстрела поразить цель», — говорит боец.

Всего в арсенале пограничника две винтовки. Первая — отечественная UAR-10, больше предназначенная для уничтожения живой силы противника. Вторая — американского производства Desert Tech HTI, больше предназначена для работы по бронированной и легкобронированной вражеской технике.

Свою работу снайпер считает важной и заявляет, что будет заниматься ликвидацией оккупантов, пока те будут на украинской земле.