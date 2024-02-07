Иностранец выпил на Зыбицкой, уснул на лавочке, а проснулся с «провалом» в памяти и без вещей 7.02.2024, 22:38

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Что было дальше.

В Минске прохожий украл вещи у иностранца, который заснул на скамейке после бурного вечера на Зыбицкой. Хотя потерпевший плохо помнил события предыдущего дня, вора удалось найти и отдать под суд — он получил три года «домашней химии», рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре.

Ранним утром 52-летний минчанин шел по двору на улице Фрунзе и увидел спавшего на скамейке человека, рядом с которым лежал рюкзак. Мужчина прихватил с собой чужое имущество и был таков.

В рюкзаке лежали кошелек с 30 рублями и банковскими картами, мобильный телефон, поисковый трекер, ключи и документы. Общая сумма похищенного составила более 400 рублей.

Потерпевший оказался иностранцем. Проснувшись и не обнаружив своего имущества, он обратился в милицию. Мужчина слабо помнил события, происходившие накануне, поскольку выпил лишнего в барах на Зыбицкой.

Подозреваемого удалось найти, на него уголовное дело. Мужчина безработный и ранее был трижды судим, в том числе за кражи. Суд признал минчанина виновным, ему предстоит провести три года на «домашней химии» и пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.