Reuters: Германия рассматривает вариант национализации активов «Роснефти» 7.02.2024, 23:23

До недавнего времени шли переговоры о возможной продаже активов.

Правительство Германии готовится к возможной национализации активов российской нефтяной компании «Роснефть» в Германии, включая ее долю (54,17%) в нефтеперерабатывающем заводе Schwedt. Эти активы были взяты в управление немецким правительством в сентябре 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор дважды продлевался срок действия «опеки», последний раз в сентябре 2023 года, и новое решение о продлении должно быть принято в марте 2024 года.

«Министерство экономики осуществляет подготовку к возможной национализации, а российскую группу «Роснефть» пригласили на слушания по этому вопросу», сообщили источники Reuters, отметив, что решение о том, следует ли идти на этот шаг, еще не принято.

Федеральное правительство уже несколько месяцев надеется, что «Роснефть» продаст свою долю в Schwedt, чтобы обеспечить будущее нефтеперерабатывающего завода, четвертого по величине в Германии.

«Мы на правильном пути в Schwedt и будем продолжать принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок на востоке Германии», – сказал Михаэль Келлнер, представитель министерства экономики.

Напомним, что переговоры между представителями «Роснефти» и правительством в Берлине должны были состояться в декабре прошлого года – о возможной продаже немецких активов российского нефтяного гиганта.