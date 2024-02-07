В Минском районе на торги выставили участки недалеко от МКАД 7.02.2024, 23:38

Какие цены.

В Минском районе 23 февраля состоится большой аукцион по продаже земельных участков для строительства индивидуальных домов. Всего на торги выставили более 20 наделов. Realt посмотрел, где и с какой начальной стоимостью.

Заславль, Молодечненское направление, 14 км от МКАД

В черте города-спутника можно побороться за один из двух участков. Первый находится по улице Анусинской, 74А. Кадастровый номер — 623 650 100 001 005 568, размер — 11,67 сотки. Из инженерных сетей имеются электричество, газ, водопровод. Начальная стоимость — 46 085 рублей. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона — 2334 рубля.

Второй участок находится на улице Молодежной, 8. Кадастровый номер — 623 650 100 001 005 568, размер — 11,74 сотки. Можно подключиться к электричеству, газу и водопроводу. Торги начнутся с 46 361 рубля. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона — 2155 рублей.

Колодищи, Московское направление, 8 км от МКАД

Здесь находится самый дорогой лот аукциона — цена на старте торгов составит 75 000 рублей.

Участок расположен на улице Днепровской, 12, кадастровый номер 623 683 403 101 006 976. Размер участка почти 15 соток, из инженерных сетей есть все, кроме центральной канализации. Расходы по подготовке документации для проведения аукциона, которые должен оплатить победитель, составляют всего 87 рублей.

Чуриловичи, Слуцкое направление, 16 км от МКАД

В современной коттеджной части поселка можно поторговаться за один из трех смежных участков — № 9, 10 и 11 на улице Молодежной. Из инженерных сетей обещают только электричество. По размерам они практически идентичны — без малого по 15 соток. Начальная стоимость тоже не сильно отличается — от 45 650 до 46 019 рублей. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона — 1315 рублей.

В этом же направлении, только на расстоянии 27 км от МКАД, в деревне Дубинки можно побороться за один из двух участков с начальной стоимостью 12 000 рублей.

Гатово, Пуховичское направление, 10 км от МКАД

В этом агрогородке возле Минска на улице Центральной, 5А продаются 15 соток с кадастровым номером 623 684 301 601 000 832. С инженерными сетями все хорошо — имеется электричество, газ и водопровод. Начальная стоимость — 50 000 рублей. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона — 2381 рубль.

Лецковщина, Брестское направление, 11 км от МКАД

Здесь продаются два участка по 15 соток. Первый находится на улице Центральной (кадастровый номер 623 688 003 601 000 064). Второй — на улице Луговой (кадастровый номер 623 688 003 601 000 064). Из инженерных сетей имеются электричество, газ, водопровод. Начальная стоимость — 60 000 рублей. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона: за первый — 2249 рублей, за второй — 1254 рубля.

Прилукская Слобода, Брестское направление, 6 км от МКАД

Здесь на продажу выставили участок №5 с кадастровым номером 623 688 006 601 000 576. Начальная стоимость — 71 000 рублей. Его размер — 14,8 сотки. Имеется электричество и газ. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона: 2017 рублей.

Векшицы, Молодечненское направление, 23 км от МКАД

По улице Центральной, 2Д на аукцион выставили 13 соток с кадастровым номером 623 685 700 601 000 064. Начальная стоимость — 24 000 рублей, газ, вода и электричество имеются. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона: 2383 рубля.

Метково, Молодечненское направление, 21 км от МКАД

Здесь можно побороться за 11,5 сотки на улице Речной, 1А (кадастровый номер 623 685 706 101 000 064). Из инженерных сетей только электричество, но и начальная стоимость вменяемая — 8241 рубль. Дополнительные расходы для победителя за подготовку к торгам составят 2061 рубль.

Новашино, Молодечненское направление, 24 км от МКАД

15 соток с газом и электричеством здесь оценили в 21 510 рублей. Участок находится на улице Новаш, 206А, кадастровый номер 623 685 707 101 000 448. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона: 2230 рублей.

Традиционно наиболее доступные участки находятся в Мядельском направлении, на удалении более 25 км от Минска. Например, в Динаровичах 12 соток с электричеством и газом выставили за 9000 рублей. Столько же будут стоить 15 соток с электричеством в деревне Кальзберг.

Ну, а самый дешевый участок на 15 соток можно найти в деревне Дворищи, в 35 км от Минска. Торговаться за него начнут с 5900 рублей.

Аукцион состоится 23 февраля 2024 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией — по 19 февраля включительно.