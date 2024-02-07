Президент Финляндии в последней речи: Мы не боимся Россию 7.02.2024, 23:55

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Война заставила Европу проснуться и укрепила трансатлантические связи.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо 7 февраля выступил со своей последней речью в парламенте в качестве главы государства.

Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Ниинистьо напомнил, что Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины.

«В Финляндии мы тоже чувствовали беспокойство. Мой собственный ответ в том, что мы не боимся, но сохраняем бдительность. Так было на протяжении десятилетий», – заявил президент.

По его словам, война заставила Европу проснуться и укрепила трансатлантические связи.

Ниинистьо выразил уверенность, что финская модель безопасности заслужила похвалу: обороноспособность с упором на собственные силы, резервы и желание защищать страну.

«Финская модель – это гарантия мира. Если бы страны НАТО в Европе действовали так же, объединенные силы были бы огромными. Никто не сможет напасть на такого сильного игрока», – констатировал он.

Президент Финляндии также коснулся ситуации на границе с РФ.

«Россия использует людей как инструмент с целью ослабить пограничную безопасность, дестабилизировать ситуацию и создать раздор «, – заявил он.

Напомним, 11 февраля в Финляндии состоится второй тур выборов президента, которые определят, кто заменит Ниинистьо на посту.