Австралия вводит запрет на звонки сотрудникам в нерабочее время 8.02.2024, 2:43

Работодатели, нарушающие это правило, могут быть оштрафованы.

Австралия на законодательном уровне предоставляет работникам право безнаказанно игнорировать необоснованные звонки и сообщения от своих начальников в нерабочее время. Работодатели, нарушающие это правило, могут быть оштрафованы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подобные законы, дающие сотрудникам право выключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского Союза.

«Право на отключение» является частью множества изменений в законах о трудовых отношениях, предложенных федеральным правительством в соответствии с парламентским законопроектом, который призван защитить права трудящихся и поможет восстановить баланс между работой и личной жизнью.

Законопроект запрещает сотрудникам работать сверхурочно без оплаты, предоставляя им право отказаться от необоснованных контактов в нерабочее время.

«Мы просто говорим, что тот, кому не платят 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не онлайн и не доступен 24 часа в сутки», — прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Албенизи.

Некоторые политики, группы работодателей и корпоративные лидеры предупредили, что право на отключение является чрезмерным и подорвет движение к гибкому графику работы, а также повлияет на конкурентоспособность.

Сторонники изменений трудового законодательства утверждают, что австралийцы каждый год работают в среднем шесть недель без оплаты сверхурочно. Это соответствует более чем $60,13 млрд невыплаченной заработной платы по всей экономике.

Законопроект включает и другие положения, такие как более четкий путь от временной к постоянной работе и минимальные стандарты для временных работников и водителей грузовиков.

Ожидается, что к концу текущей недели Сенат утвердит изменения в трудовое законодательство.