Украинские пограничники уничтожили позиции РФ в Харьковской области
- 8.02.2024, 4:34
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Пограничники бригады «Гвардии наступления» уничтожили троих россиян во время работы по позициям врага в Харьковской области.
Об этом сообщаетTelegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Бойцы с помощью беспилотников смогли сбросить взрывчатку по позициям оккупантов.
«Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления «Стальной границы» поразили враждебные позиции на Харьковщине», - говорится в сообщении.
В результате действий пограничников были ликвидированы три россиянина, и еще один — ранен.