Украинские пограничники уничтожили позиции РФ в Харьковской области 8.02.2024, 4:34

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Пограничники бригады «Гвардии наступления» уничтожили троих россиян во время работы по позициям врага в Харьковской области.

Об этом сообщаетTelegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Бойцы с помощью беспилотников смогли сбросить взрывчатку по позициям оккупантов.

«Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления «Стальной границы» поразили враждебные позиции на Харьковщине», - говорится в сообщении.

В результате действий пограничников были ликвидированы три россиянина, и еще один — ранен.