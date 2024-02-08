США ликвидировали командира «Хезболлы» в Ираке 1 8.02.2024, 8:15

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После удара дроном по машине.

США в Багдаде ликвидировали командира бовиков группировки «Катаиб Хезболла», который был ответственен за нападения на американские войска в регионе. Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, американские военные ударили дроном по автомобилю террориста.

«Признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения нет», — процитировали журналисты Центральное командование Вооруженных сил США.

Источники рассказали журналистами, что ликвидирован был Висам Мохаммед Сабер аль-Саеди.

Как рассказали в полиции Багдада, в результате удара пострадал внедорожник в преимущественно шиитском районе на востоке города.

Официальный представитель США сообщил медиа, что Ирак не был уведомлен заранее о том, что Штаты хотят нанести удар в Багдаде. Представитель администрации президента Джо Байдена сообщил, что удар по командиру «Катаиба Хезболлы» не знаменует собой конец серии ответных действий, и в ближайшие дни в ответ на убийство трех американских солдат произойдет еще больше атак.

По словам источников, сам удар и время его проведения были тщательно продуманы, чтобы избежать гибели невинных людей.