закрыть
8 февраля 2024, четверг, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ликвидировали командира «Хезболлы» в Ираке

1
  • 8.02.2024, 8:15
  • 1,360
США ликвидировали командира «Хезболлы» в Ираке

После удара дроном по машине.

США в Багдаде ликвидировали командира бовиков группировки «Катаиб Хезболла», который был ответственен за нападения на американские войска в регионе. Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, американские военные ударили дроном по автомобилю террориста.

«Признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения нет», — процитировали журналисты Центральное командование Вооруженных сил США.

Источники рассказали журналистами, что ликвидирован был Висам Мохаммед Сабер аль-Саеди.

Как рассказали в полиции Багдада, в результате удара пострадал внедорожник в преимущественно шиитском районе на востоке города.

Официальный представитель США сообщил медиа, что Ирак не был уведомлен заранее о том, что Штаты хотят нанести удар в Багдаде. Представитель администрации президента Джо Байдена сообщил, что удар по командиру «Катаиба Хезболлы» не знаменует собой конец серии ответных действий, и в ближайшие дни в ответ на убийство трех американских солдат произойдет еще больше атак.

По словам источников, сам удар и время его проведения были тщательно продуманы, чтобы избежать гибели невинных людей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров