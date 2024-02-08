Российского генерала уволили после пикантного скандала в Калининграде 2 8.02.2024, 8:24

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Олег Завгородный

История с дебошем высокопоставленных таможенников дошла до Кремля.

Российский генерал-лейтенант Олег Завгородний, устроивший пьяный дебош во время командировки в Калининград, уволился из Федеральной таможенной службы (ФТС). В пресс-службе ведомства сообщили, что он сам подал заявление об уходе.

«Подтверждаем факт увольнения начальника главного управления тылового обеспечения ФТС России О. А. Завгороднего по собственному желанию 6 февраля 2024 года», — отметили в службе (цитата по «РИА Новости»).

5 февраля генерала задержали за дебош в Калининграде, куда он приехал в командировку для участия в совещании по итогам работы областной таможни за 2023 год. В сети распространилось видео, на котором Завгородний лежит в наручниках на полу в отделении полиции, угрожает сотрудникам Росгвардии и бьет их ногами.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что после приезда в Калининград высокопоставленный таможенник вместе с коллегами из Москвы поселился в пятизвездочном отеле Crystal House, в номере площадью 300 м², проживание в котором стоит 235 тыс. рублей в сутки.

После употребления алкоголя в ресторане гостиницы генерал стал вести себя агрессивно и привлек внимание охраны отеля, которая тревожной кнопкой вызвала наряд Росгвардии. По прибытии сотрудников Завгородний вступил в драку сначала с охраной, а затем и с ними, после чего его задержали и доставили в отделение.

По информации канала, вместе с Завгородним в дебоше в отеле участвовал заместитель руководителя ФТС генерал-полковник Андрей Струков, однако после прибытия наряда он заперся в номере, а затем помог задержанному выйти на свободу. Принять участие в коллегии Завгородний так и не смог.

По словам источников, после этого ФТС пыталась замять скандал и отправила генерала на больничный, однако в итоге дело все же дошло до увольнения. Впрочем, ему сохранили все привилегии и компенсации. Что делать со Струковым, в ФТС пока не решили.

История с дебошем высокопоставленных таможенников дошла и до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он был не в курсе, и посоветовал уточнять подробности инцидента у соответствующих ведомств.