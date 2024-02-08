закрыть
8 февраля 2024, четверг, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме отреагировали на интервью Карлсона с Путиным

  • 8.02.2024, 8:32
  • 5,436
В Белом доме отреагировали на интервью Карлсона с Путиным
Джон Кирби

Оправдания главы РФ назвали бессмысленными.

Глава РФ Владимир Путин не должен получить еще один рупор для оправдания войны в Украине. Тем более эти оправдания «совершенно фальшивы и бессмысленны».

Так прокомментировал спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявление Такера Карлсона относительно его интервью с российским президентом. Кирби добавил, что в настоящее время неуместно комментировать событие, которое еще не произошло.

Напомним, что Карлсон специально посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он также изъявил желание пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – абсолютно фальшивым и бессмысленным – причинам он попытается это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость» – сказал Кирби.

Карлсон за время вторжения в Украине распространил ряд фейков, в частности утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвали «украинские власти». Он также запустил шоу на канале «Россия 24».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров