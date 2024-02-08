В Белом доме отреагировали на интервью Карлсона с Путиным 8.02.2024, 8:32

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Джон Кирби

Оправдания главы РФ назвали бессмысленными.

Глава РФ Владимир Путин не должен получить еще один рупор для оправдания войны в Украине. Тем более эти оправдания «совершенно фальшивы и бессмысленны».

Так прокомментировал спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявление Такера Карлсона относительно его интервью с российским президентом. Кирби добавил, что в настоящее время неуместно комментировать событие, которое еще не произошло.

Напомним, что Карлсон специально посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он также изъявил желание пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – абсолютно фальшивым и бессмысленным – причинам он попытается это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость» – сказал Кирби.

Карлсон за время вторжения в Украине распространил ряд фейков, в частности утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвали «украинские власти». Он также запустил шоу на канале «Россия 24».