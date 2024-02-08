«Короткое землетрясение»: россияне уличили власть во лжи по поводу взрыва в Ижевске 8.02.2024, 8:51

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Реакцию местных жителей показали на видео.

Вечером 7 февраля в российском Ижевске прогремел мощный взрыв и начался масштабный пожар. Местные жители заявляют о поражении корпуса на заводе по изготовлению ракетных двигателей. Их также раздражает неадекватная версия российского МЧС и властей, заявивших об «испытаниях на полигоне», передает «24 Канал».

Сразу через двадцать минут после «короткого землетрясения» в Ижевске, местные чиновники заявили о технических работах на военном заводе. Однако рядовые россияне уже поняли, что доверять заявлениям власти нельзя и начали выдвигать в сети свои варианты того, что произошло.

Во-первых, никто не «клюнул» на версию с «техническими работами» на заводе. Тем более военном. Более того, никогда еще технические работы не были такими громкими.

Отдельные жители считают, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и мог быть связан с испытанием ракетных двигателей. Этот полигон расположен в 12 километрах от завода, где собственно и производят это вооружение.

Однако большинство не исключают возможности взрыва и повреждения корпуса завода.

«Взрыв» возмущения в соцсети

Один из местных жителей написал, что проживает рядом с полигоном, и о любых испытаниях местные власти обычно предупреждают заранее. Впрочем, на этот раз такого не сделали. «Ложь», – отреагировал мужчина на оправдание МЧС России.

Еще одна местная жительница указала на то, что плановые мероприятия, как правило, происходят днем, а не ночью.

«Хотя бы придумали что-то более правдоподобное. Дом чуть не сложился как карточный домик», – возмущается россиянка.

Кто-то шокирован масштабом взрыва: «Какой должен быть объем взрывчатки, чтобы «трухануло» полуобласти? Надо быть полными деб*л*ми. Бред мелют».