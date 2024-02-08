СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» 8.02.2024, 9:09

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Россияне использовали ее для удара по Киеву.

Во время вчерашней ракетной атаки на Киев Россия попыталась использовать свою новую гиперзвуковую ракету ЗМ22 «Циркон», которую еще даже официально не приняли на вооружение, но она была сбита.

Об этом сообщило издание Defense Express.

На одном из упавших обломков в Днепровском районе присутствует маркировка «3М22», соответствующая как раз этой ракете.

Учитывая, что вряд ли ЛЭП была целью «Циркона», она была сбита, считают в издании.

В то же время в сводке Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет числятся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и «Калибр».

Как рассказали Defense Express собственные источники, фрагментация ракеты достаточно сильная, поэтому это значительно усложняет ее идентификацию, поскольку ЗМ22 «Циркон» не демонстрировалось публично.

Но, как стало известно, вчерашние обломки соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую россияне использовали 29 декабря 2023 года, во время очередного массированного ракетного удара и фрагменты которой были найдены в Запорожье.

Среди носителей этой ракеты, которая создавалась для пуска с кораблей и подводных лодок, известны только фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) и атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» (проект 885 «Ясень»), находящиеся далеко за дальностью ее запуска по Украине. Потому, скорее всего, для запуска враг мог использовать комплекс «Бастион».

Отметим, согласно данным открытых источников, 3М22 «Циркон» является перспективной противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракетой с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, находящейся на этапе разработки и испытаний в России. Ракета делается в Реутове Московской области. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты «Циркон» – ее запустили с фрегата «Адмирал Горшков». Она поразила береговую мишень на расстоянии 500 км.

Характеристики ракеты не разглашаются, но некоторые параметры заявлены:

Дальность стрельбы почти – до 1500 км;

Высота полета – 30-40 км;

Скорость полета до 8-9 Мах;

Не исключено, что «Циркон» - двухступенчатая ракета. первая ступень которой оборудована твердотопливным ракетным двигателем, а вторая — прямоточным воздушно-реактивным.