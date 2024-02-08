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Спецоперация «Говерла»: украинский спецназ выбил российских десантников с господствующей высоты

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  • 8.02.2024, 9:18
  • 5,206
Спецоперация «Говерла»: украинский спецназ выбил российских десантников с господствующей высоты

Бойцы ССО провели сложнейшую операцию.

На одном из участков фронта бойцы Сил специальных операций провели сложнейшую спецоперацию. Благодаря этому украинским защитникам удалось улучшить свои тактические позиции. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

«Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над планированием операции работали длительное время.

«Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен», — говорится в сообщении.

Далее бойцы ССО провели зачистку «опорника», установили над ним полный контроль и после этого туда смогли зайти подразделения Сил обороны.

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