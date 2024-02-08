Байден о голосовании в Сенате по помощи Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает 2 8.02.2024, 9:25

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Джо Байден

Президент США жестко раскритиковал оппонентов.

Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев в Конгрессе, после того как Республиканская партия в Сенате заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом сообщает CNN.

Байден сказал, что «никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас» на Капитолийском холме, и обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он «угрожал» законодателям «возмездием» за поддержку пакета.

По словам Байдена, республиканцы «выходят из соглашения, потому что им звонит по телефону Дональд Трамп и угрожает».