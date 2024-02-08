Германия может национализировать предприятия «Роснефти» 8.02.2024, 9:40

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Названа дата последнего дедлайна.

Правительство Германии рассматривает возможность национализации предприятий российской компании «Роснефть» в частности, четвертого по величине нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» в Германии составляют примерно 12% мощностей отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. В сентябре 2022 года федеральное правительство передало управление этими предприятиями Федеральному сетевому агентству под доверительное управление.

Срок управления был установлен на шесть месяцев и был продлен дважды, с последним дедлайном до 10 марта 2024 года.

Ранее немецкое правительство надеялось на самостоятельное отчуждение долей Роснефти в этих активах.

Однако, согласно источникам AFP, представителей российской компании пригласили на специальное слушание по вопросу национализации ее предприятий, что является одним из этапов формальной процедуры.

Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.