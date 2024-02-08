«Черный лебедь» для Путина прилетит совсем с другой стороны» 1 8.02.2024, 9:42

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Начинают действовать внешние факторы.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что угроза для жизни президента РФ Владимира Путина может исходить от Запада и Украины.

«Я не вижу источника противоречий внутри ближайшего окружения Путина. Не вижу», - заявил Марк Фейгин в интервью для «Фабрики новин».

Журналистка «Фабрики новин» уточнила: «Черного лебедя» не предвидится?».

На это правозащитник отреагировал: «Черный лебедь» может прилететь совсем с другой стороны. Например, Путин взял и умер. Это «черный лебедь» или не «черный»?».

«Черные лебеди» прилетят оттуда, где аппарат не контролирует площадку. Это могут быть внешние факторы с Запада. Это могут из Украины быть: возьмут украинцы и шлепнут Путина. Или произойдут какие-то события, на которые не будут знать, как реагировать. Предсказать их невозможно: на то они и «черные лебеди», - озвучил свою точку зрения российский оппозиционер.

После этого Марк Фейгин объяснил, почему Путина устранят не россияне: «Еще раз подчеркиваю, представить себе, что внутри окружения Путина вдруг возникнет повторение того, что пытался сделать Пригожин, сложно. Пригожин же показал, насколько это бессмысленно, его же убили, так зачем это повторять? Чтобы что добиться?».