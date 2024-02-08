Песков погорячился с доносами Эль Мюрид

8.02.2024, 9:57

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Дмитрий Песков

На кого рассчитана кремлевская демагогия?

Песков заявил, что в Кремле не приветствуют доносы, отметив при этом, что открытая критика является необходимым элементом работы госорганов. Ранее в партии «Новые люди» призвали бороться с «вирусом доносительства», который может превратиться в «пандемию».

«Не приветствуют» - это обтекаемая формулировка. Как вы относитесь к каннибализму/педофилии/убийствам? - Не приветствую.

Неужели сложно четко, ясно и внятно сказать - выступает ли Кремль за доносы или категорически против них? Или против, но так, как будто за?

Если против, то что делает власть, чтобы загнать их в маргинальное поле и не выпускать оттуда? Что делает власть, чтобы донос стал общественно порицаемым и предосудительным явлением, а доносчик - парией и изгоем? Не выступал перед студентами, снисходительно делясь с ними мудростью, а встречался бы в любом общественном месте свистом и улюлюканьем?

Вопрос же не про «критику» задавали, а совершенно про другое. Владение демагогией - это прекрасно, но она рассчитана совсем уж на кретинов.

И, кстати, про критику Песков тоже погорячился. Вон, Стрелков покритиковал за невыплату зарплат военным, и где он теперь? На четыре года уехал в места. Вы тогда методические рекомендации издайте, что ли. Где критиковать можно, а где нужно целовать руководящий ботинок. И ежедневные обновления, а то вчера было можно, а завтра справедливый суд за разрешенное вчера десяточку выпишет влегкую.

Эль Мюрид, «Телеграм»