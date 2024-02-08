«Зарплаты хватает на недели две комфорта, а потом начинается» 4 8.02.2024, 10:10

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Белорусы рассказали, хватает ли им денег до получки.

Журналисты CityDog.io узнали, хватает ли им денег до зарплаты, или приходится затягивать пояса потуже и максимально экономить.

Кирилл (25): «У меня всегда остаются деньги перед зарплатой»

– У меня не бывает, чтобы под конец месяца вообще не было денег. Много лет пользуюсь проверенной схемой распределения бюджета. Она помогает мне покупать все, что нужно, и даже копить.

Как только получаю зарплату, отнимаю от нее все обязательные и запланированные траты. Сюда может входить коммуналка или достаточно дорогая покупка, например новая куртка. Оставшиеся деньги делю на количество дней в месяце, затем умножаю на 7. Так получается мой недельный бюджет.

Мои траты зависят от того, насколько я социально активен в конкретный период и насколько мне хочется готовить дома. Возможно, пару раз я и уходил в минус, но точно не в последний год.

Если в конце недели что-то остается, то кидаю в накопления. Кстати, в обязательную часть тоже могут входить деньги, которые планирую отложить.

Аня (28): «Помогает, что у нас с парнем зарплата приходит в разное время»

– Я бы не сказала, что мы с парнем начинаем сильно экономить перед зарплатой. Помогает, что зарплата у нас приходит в разные периоды месяца. Если у кого-то остается мало денег, то примерно в тот же период они приходят другому.

Конечно, мы начинаем слегка урезать траты, если остаются последние дни до получки. Если на карте рублей сто, мы не пойдем в ресторан и не будем заказывать готовую еду. Морально это не особо давит: обычно у нас всегда много продуктов в холодильнике, так что перед зарплатой мы не давимся последним куском хлеба с солью.

Думаю, у нас получается жить вполне свободно с финансовой точки зрения, потому что есть своя квартира. Нам не нужно отдавать деньги на аренду, поэтому мы можем позволить себе тратить больше денег на развлечения.

Катя (31): «У меня есть несколько источников дохода, поэтому перед зарплатой чувствую себя вполне комфортно»

– У меня практически не бывает ситуаций, когда перед зарплатой нет вообще никаких средств и я начинаю как-то экстренно экономить. У меня есть несколько источников дохода: основная работа и пара небольших подработок. Обычно как раз плата за мелкие проекты помогает пережить период до зарплаты на основной работе.

Понятно, что в конце месяца я не могу купить себе что-то из одежды. Дополнительные деньги уходят на еду и какие-то ежедневные бытовые траты.

При этом я очень редко ограничиваю себя в походах по кафе и в развлечениях, разве что если у меня было несколько крупных трат. Тогда пытаюсь как-то выкрутиться. Хорошо, что такое происходит нечасто.

Саша (23): «Зарплаты хватает на недели две комфорта, а потом из трат только билет на проезд и иногда виноград в магазине»

– Я уже полгода веду таблицу со всеми тратами. В отдельной графе записываю долги, которых у меня довольно много. Такой учет помогает не уходить в ноль или в минус, как раньше. Но все равно обычно перед зарплатой денег остается очень мало.

Зарплата мне приходит одним платежом. С нее я сразу откладываю на аренду и коммуналку. Часть денег я кидаю на отдельный кошелек на другой карте, чтобы было чем заплатить за свет, интернет и телефон. Эти платежи приходят позже других – важно сохранить деньги и на них.

В плане еды я стараюсь не выходить за рамки, но это сложно. Сразу после зарплаты закупаюсь «оптом», чтобы были запасы. В течение недели могу заходить в магазин, но обычно беру что-то по мелочи. Под конец месяца получается, что если у меня и нет денег, то дома все равно всегда есть что-то в холодильнике и я не голодаю.

В кафе или рестораны я обычно не хожу. Излишки бюджета, которые остаются после необходимых покупок, я называю свободными деньгами. Их я могу тратить на что угодно, но получается не особо много. Это меня расстраивает.

Копить я тоже всегда пытаюсь, но никогда не получается. Когда понимаю, что до зарплаты еще неделя, а мои запасы еды и финансы уже подошли к концу, то залезаю в накопления и трачу их.

Получается, что у меня стабильно выходят две комфортные недели в месяц, а потом я уже особо не могу ничего себе позволить. Иногда хожу за виноградом в магазин и трачу деньги на проезд.