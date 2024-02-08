В «ЛНР» российский военный во время пьянки расстрелял сослуживцев из автомата 3 8.02.2024, 10:15

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Двое погибли, один ранен.

В «ЛНР» военнослужащий РФ во время пьянки расстрелял сослуживцев из автомата.

По данным ASTRA, в районе оккупированного села Курячовка Луганской области ночью 7 февраля были найдены расстрелянные военнослужащие в/ч 36994 — 33-летний Ринат Халилов и 43-летний Павел Ляшенко. Ещё один военнослужащий этой войсковой части 39-летний Юрий Генералов попал в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки. Он рассказал, что в районе 3 часов ночи в поле они с сослуживцами выпивали.

В какой-то момент возникла ссора, и 48-летний военнослужащий Александр Стеблин открыл стрельбу из автомата по своим сослуживцам. Ляшенко и Халилов погибли на месте, Генералов ранен. Открывшего стрельбу Стеблина военнослужащие смогли задержать своими силами, а затем передали в военную полицию.