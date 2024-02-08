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«Сначала был как бы столб огня, а потом я услышала странный гул»

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  • 8.02.2024, 10:33
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«Сначала был как бы столб огня, а потом я услышала странный гул»

Россияне продолжают паниковать из-за взрыва на заводе, выпускающем ядерные ракеты «Тополь-М».

Вчера вечером в России произошла мощнейшая детонация на Воткинском заводе под Ижевском.

Предприятие выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М», которые являются основой ядерного щита России.

Жители российского Ижевска не верят в версию МЧС о «технических работах» на Воткинском заводе и продолжают сообщать подробности об очень мощном взрыве под городом, передает dialog.ua.

На месте ЧП люди наблюдали огромный огненный «гриб».

Судя по видео, которые успели снять местные жители, произошла детонация очень большой мощности, она осветила весь город.

«Это что такое? Ох*енеть!» - отмечают жители Ижевска.

«Сначала был как бы столб огня, а потом я услышала странный гул. Это было около 18 часов», – так местная жительница описала взрыв в 55 километрах от Ижевска.

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