Субботник в Петрикове закончился тысячами долларов ущерба и годами судов 8.02.2024, 10:40

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Расплачиваться пришлось даже главе исполкома.

Многие хвалят Беларусь за внешний порядок: даже в небольших городках обычно чисто, трава покошена, дома покрашены, стоят аккуратные одинаковые заборчики. Стремясь навести и удержать этот порядок, которого так требует Лукашенко, чиновники иногда переходят границы — частных земель и здравого смысла. Так произошло в Петрикове. Во время субботника власти вторглись без ведома хозяев на территорию частного дома (не заброшенного, а вполне жилого), снесли забор, вырубили весь сад и вывезли стройматериалы, которые хранились на участке. Как отреагировали на претензии виновные чиновники, получили ли владельцы возмещение и кому пришлось за все расплачиваться?

Сайт zerkalo.io рассказал об этой абсурдной истории на основании судебных материалов.

Неприятное открытие

Дом в Петрикове достался Ксении (все имена вымышлены) по наследству, а с ним — участок почти на 11 соток с хорошим старым садом. Поскольку женщина давно живет в России, присматривать за недвижимостью выпало ее сыну Павлу, проживающему (предположительно) в Бресте. Мать сделала на него доверенность, чтобы он мог решать все вопросы.

В доме имелось электричество, водопровод, газопровод — после оформления собственности Павел заключил договоры с городскими службами и даже поставил объект на сигнализацию по договору с Департаментом охраны МВД. Словом, дом был жилой и обслуживался, там периодически бывали. Правда, забор был старый, местами прогнил и кое-где разрушился. Павел уже давно купил материал на новую ограду, но, видимо, поставить ее несколько лет не доходили руки.

Однажды владельцам пришло письмо из районного исполкома. Видимо, покосившийся забор мозолил кому-то глаза, ведь дом находится недалеко от центра города, в паре сотен метров от автовокзала и рынка, на перекрестке основных улиц (судя по всему — Бумажкова и Гоголя). Чиновники выдали предписание навести порядок на участке и отремонтировать забор, снести ветхие постройки. На это был назначен определенный срок, за невыполнение грозили «административкой» и штрафом.

Дело было весной еще 2021-го или даже 2020 года — точно выяснить дату не удалось, ее надежно зашифровали в многочисленных судебных документах. Получив предписание, Павел понял, что дальше откладывать вопрос нельзя, и накануне Пасхи приехал в Петриков, чтобы прибрать участок и заняться забором, пока не вышел срок.

Каково же было его удивление, когда, добравшись до места, он увидел, что его старый забор попросту исчез. Вместе с ним пропали и все стройматериалы с участка: десять кубометров необрезной доски, 15 трехметровых окоренных сосновых бревен, 7-метровый кусок рельсы. А хуже всего, что исчез и сад: многочисленные сливы, яблоня и груша, ягодные кусты, виноград, сирень и жасмин — все было вырублено. Материнский дом стоял «голый» и открытый со всех сторон у оживленного перекрестка.

Павел отправился в милицию и написал заявление о краже. РОВД начал проверку, возбудил уголовное дело и выяснил поразительную вещь. Все случившееся оказалось результатом «работ по наведению порядка» на весеннем субботнике — делом рук чиновников районного исполкома.

Поручение Лукашенко

Неужели чиновники слишком увлеклись субботником и не заметили, что зашли на частную территорию? Это вряд ли: участок имел пусть и старое, но ограждение, дом не был заброшенным и даже стоял на сигнализации. Как оказалось, все это не было случайной ошибкой.

Особое рвение чиновников Петрикова в наведении порядка объяснялось просто: такой наказ им дал Александр Лукашенко при посещении города в 2018 году. С тех пор там вплотную занялись уборкой и благоустройством. Особенно ударными темпами работа шла в 2019 году, когда город обещали преобразить ко Дню независимости.

Но и затем порядок продолжили строго контролировать. Власти организовали мониторинг всех городских объектов, создали комиссию по «решению проблемных вопросов по наведению порядка на дворовых и прилегающих территориях частного жилищного фонда». Чиновники сформировали рабочие группы и поделили между собой все городские улицы — надо было регулярно осматривать подшефные участки, выявлять «проблемные» и направлять хозяевам предписания на устранение нарушений.

Той весной в области, как обычно, объявили месячник по благоустройству, и Петриковский РИК запланировал четыре субботника. Для их контроля тоже создали рабочую группу, в которую вошли председатель и зампредседателя исполкома, начальник и замначальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства.

На каждый субботник составлялись подробные планы. В них перечислялись все объекты, где надо было навести порядок, а также виды работ по каждому из них, необходимое число работников и ответственные лица.

В плане на один из субботников был и дом Ксении по улице Бумажкова. Позже управляющая делами исполкома не раз пыталась убедить судей, что такого плана то ли не было вообще, то ли он затерялся. Один раз ей даже поверили, но потом копия плана обнаружилась в материалах уголовного дела — а вот оригинала так и не нашли, хотя он должен был храниться в исполкоме вместе с распоряжением председателя о субботнике, и за его сохранность отвечала сама управделами. Да и другие участники дела подтверждали, что этот адрес в перечне объектов на ту злосчастную дату значился под номером два.

Ударный субботник

В плане работ по участку Ксении были «уборка мусора, вырубка древесно-кустарной растительности и демонтаж ветхого и разрушенного забора». Для этого на частное подворье во время субботника направили целых 17 человек — сотрудников исполкома и других организаций. Они сработали в целом согласно плану: демонтировали весь забор длиной 60 метров, спилили деревья и кустарники и вывезли их вместе с досками для нового забора, остатками старого забора и мусором на свалку.

Две чиновницы еще и фотографировали процесс, чтобы потом похвалиться результатами «уборки». Эти снимки потом показывали на слайдах на совещании исполкома по итогам субботников.

Почти никто из работавших на объекте не задался вопросом, почему они убирают частную и явно не заброшенную территорию. По словам мастера райжилкомхоза, которого направили на этот адрес вместе с вальщиком леса, он был уверен, что раз этим занимается исполком, то все законно. Правда, заметив на доме сигнализацию, он уточнил у чиновников, имеются ли документы на работы. В ответ начальник и замначальника отдела ЖКХ дали ему указание приступать к делу — и тот сказал вальщику пилить деревья.

При этом неясно, зачем вообще уничтожили сад. Незадолго до этого, когда чиновники обследовали участок, никаких претензий к деревьям и кустам они не высказывали. В предписании было указано, что хозяевам участка надо поправить забор, снести ветхие хозпостройки и прибраться. Других требований не было — значит, все остальное было в порядке, в том числе деревья.

К слову, в исполкоме потом утверждали, что на участке были удалены только те деревья и кустарники, которые росли вдоль забора и мешали установке нового ограждения. На самом же деле были спилены и остальные деревья, росшие в глубине участка. Да и те, что были ближе к краю, вырубать не было нужды — хватило бы подрезки ветвей (к такому выводу впоследствии пришел областной суд).

Позже по одной стороне участка, вдоль улицы Гоголя, за бюджетный счет установили стандартный деревянный заборчик — такой же, как ставили в то время по всему Петрикову. Видимо, это ему «мешали» деревья. Забор вдоль улицы Бумажкова, который тоже снесли на субботнике, сын хозяйки был вынужден устанавливать сам.

Как частный дом попал в план?

По чьей инициативе участок Ксении включили в план субботника, потом выяснить так и не удалось — никто не признался.

Отвечали за планирование субботника и контроль его проведения председатель и зампред Петриковского РИК (они же утверждали план), управделами, отдел ЖКХ, рабочую группу по данной части города возглавляла замначальника отдела землеустройства Б.

Именно она, по словам другой чиновницы, включила дом Ксении в план на основании того, что этот участок раньше был определен как проблемный и по нему выдали предписание. Правда, больше никто это не подтвердил, а сама Б. утверждала, что никакого отношения к этому не имела.

Загвоздка была в том, что никто из чиновников не проконтролировал, выполнили ли хозяева предписание и какой срок им был дан. А этот срок к моменту субботника еще не истек — значит, у хозяев еще было время навести порядок самим, и включать объект в план субботника не было никаких оснований.

Более того, никто из всех работников исполкома, видевших частный дом в плане, — вплоть до председателя, — не поинтересовался, дал ли владелец согласие на уборку его участка общественными силами. Без его согласия никто не имел права что-либо делать на частной территории.

Единственной, кто заметил странность в плане, была главный специалист отдела ЖКХ М., которая ранее сама составляла предписание по дому на Бумажкова. На суде она утверждала, что накануне субботника говорила и начальнику своего отдела, и ответственному за субботник зампреду исполкома, что это частная территория и нельзя туда вторгаться. Однако, по ее словам, ей «было указано не вмешиваться». А вот начотдела и зампред уверяли, что ничего такого не было.

Исполком «слился»

Когда милиция выяснила, что произошло, то передала материалы проверки в исполком для проведения служебной проверки и привлечения виновных чиновников к дисциплинарной и административной ответственности по статье 23.39 КоАП «самоуправство». Правда, сроки привлечения по «административке» к тому времени истекли. Но в исполкоме решили, что могут вообще не проводить служебную проверку. И не сделали совершенно ничего.

Сын хозяйки Павел несколько раз обращался в исполком, жаловался на случившееся и требовал возместить ущерб. Но и это не дало никакого результата. Однажды он позвонил со своей проблемой на прямую линию в облисполком. После этого петриковские чиновники прислали ему ответ, что на его участке за бюджетный счет поставили 34 метра забора из деревянного штакетника, который обошелся бюджету в 5533 рубля. О том, что этот забор еще до субботника был запланирован там в рамках общего благоустройства города (его ставили на многих улицах) и никак не связан с ущербом, нанесенным хозяевам дома, чиновники умолчали.

Уголовное дело о краже тоже зашло в тупик. В нем значилась пропажа 15 сосновых бревен и куска рельсы. По информации милиции, на субботнике это имущество не трогали, оно осталось на участке (чиновники увезли только доски). Но поскольку участок остался без забора и был открыт любому желающему, еще до приезда хозяина кто-то попросту украл остававшиеся там стройматериалы. Кто — так и не выяснили. Уголовное дело сначала приостановили, а потом и вовсе закрыли «в связи с неустановлением виновных лиц».

В милиции Павлу посоветовали взыскать с исполкома ущерб через суд. Мужчина так и сделал.

Вердикт положительный, но не окончательный

Для подачи иска сын хозяйки обратился в частную организацию за оценкой ущерба. Больше всего потянул уничтоженный сад, деревья в котором были далеко не молодыми, но, по словам хозяев, плодоносными и в хорошем состоянии. Чиновники вырубили 25 деревьев (груша, яблоня, три алычи, 17 синих слив и три желтых), ветки ореха и девять кустарников (кусты калины, винограда, красной смородины, черноплодной рябины, жасмина и четыре куста сирени). Эксперты оценили стоимость растений в 10 023 рубля.

Необоснованно снесенный забор посчитали по цене дров (54 рубля), 10 кубометров необрезной доски оценили в 180 рублей (по цене закупки в 2015 году), 15 окоренных сосновых бревен длиной 3 метра и диаметром 20 см — в 263 рубля (их тоже посчитали как дрова), а железнодорожную рельсу длиной 7 метров — в 70 рублей.

Общая сумма ущерба составила 10 590 рублей, к этому добавились расходы на юристов, экспертов и прочие — в итоге вышло 12 233 рубля.

Суд согласился с тем, что в ущербе полностью виноват Петриковский райисполком: часть имущества его работники уничтожили сами, а остальное пропало с участка из-за того, что они снесли забор и оставили дом неогороженным.

Иск Павла и Ксении был полностью удовлетворен. Это решение районный суд принял в конце ноября — начале декабря 2021 года. Исполком вскоре выплатил семье все 12 тысяч.

Но дальше все пошло наперекосяк.

Работники не работники

Сначала исполком попытался обжаловать итог суда. В апелляции сделали ход конем: ущерб был причинен на субботнике, то есть в субботу, это выходной день, а значит, сотрудники, которые нанесли ущерб, в этот день не были на работе, не исполняли свои должностные обязанности, то есть как бы вообще не являлись работниками исполкома и не могли отдавать указания от его имени. Мол, все случившееся в тот день — их личная инициатива, субботник — дело добровольное, и исполком ни за что не отвечает. И просит пересмотреть решение по «вновь открывшимся обстоятельствам»: якобы раньше не было известно, что субботник был в субботу, только теперь это выяснили по табелям рабочего времени. Суд все это изучил и посчитал полной чушью, в пересмотре решения было отказано.

Тогда, расплатившись с владельцами дома, Петриковский РИК решил взыскать ущерб в порядке регресса со своих работников — ведь он был нанесен по их вине. Иск подали против тех же, кого назвала виновными милиция: зампреда Б., начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства П. и замначальника этого отдела Д. Все они к тому времени уже были уволены: первый по соглашению сторон, остальные двое — по окончании контракта.

Но суд, взявшись за дело, привлек в качестве ответчиков и остальных чиновников, которые должны были контролировать тот субботник и которые все еще работали в исполкоме: управляющую делами Г., замначальника службы землеустройства Б., главного специалиста отдела ЖКХ М. Кроме того, привлекли должностных лиц из КСУП «Петриковский райжилкомхоз», которые по приказу исполкома отдавали указания по работам на участке: главного инженера и мастера.

В итоге суд решил, что все они ответственны за случившееся, и с них взыскали суммы от 250 до 2500 рублей — в зависимости от степени вины каждого. Решение было вынесено в декабре 2021 года, и этим все могло бы закончиться.

«Охрана, отмена»

Спустя несколько месяцев на дело почему-то обратил внимание председатель Гомельского областного суда. И постановил, что самое первое решение — о компенсации хозяйке участка Ксении от исполкома — было неправильным: ущерб на участке наносили не только чиновники, но и работники КСУП «Райжилкомхоз», а значит, это предприятие тоже надо привлечь к ответственности. Поэтому было решено направить иск на пересмотр (хотя хозяевам дома давно выплатили деньги).

Кроме того, работники исполкома подали апелляцию по своему делу, и Гомельский облсуд решил, что этот вердикт тоже был ошибочным: в нем нашли много необоснованных выводов, противоречий, обстоятельства дела были изучены недостаточно. Кроме того, работники жилкомхоза были необоснованно привлечены к ответственности: они не были сотрудниками Петриковского РИК, и он не мог требовать с них возмещения средств. Решение отменили.

В итоге дело Ксении и Павла против петриковских чиновников начали рассматривать заново, на этот раз его передали в суд соседнего Житковичского района. Заседания прошли в декабре 2022 года. Ответчиками теперь выступали и Петриковский РИК, и райжилкомхоз.

И внезапно процесс получил совершенно новый поворот. Суд постановил, что изначальная оценка ущерба была неправильной. И вместо 10 590 рублей насчитал… всего 706.

Измерить несуществующие деревья

Как так вышло? Суд выяснил, что частная фирма, которой Павел заказывал оценку срубленных деревьев, не имела для такой экспертизы квалифицированных специалистов по многолетним насаждениям. А из Госкомитета судебных экспертиз получили бумагу о том, что оценка проводилась не по правилам: эксперты измеряли окружность стволов не на высоте 1,3 метра, а по верхнему краю пней, оставшихся после вырубки (неясно, как иначе можно было измерить уничтоженные деревья, стволы которых увезли на свалку).

Новую оценку провел сам Госкомитет судебных экспертиз. И насчитал за все деревья и кусты всего 139 рублей. Мол, почти все они были старше нормативного срока службы (он может составлять, например, 10 или 20 лет), а значит, не стоили вообще ничего. То, что деревья были в хорошем состоянии и плодоносили (это утверждали хозяева и никто не доказал обратного), не приняли во внимание. Эксперты пояснили, что их оценка не имеет никакого отношения к рыночной стоимости деревьев. Тем не менее суд принял эту оценку для расчета суммы ущерба.

В итоге хозяйке дома Ксении присудили всего 756 рублей — за весь ущерб вместе с судебными расходами. Это притом, что им уже выплатили 12 233 рубля больше года назад. Суд в Житковичах постановил, что хозяева должны вернуть 11 590 рублей в госказну. Это называется «поворот исполнения решения суда».

Областной суд восстановил справедливость

Павел, представлявший интересы матери, конечно, не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию. И не зря. Гомельский областной суд решил, что экспертиза стоимости сада была недопустимой — поскольку деревья были в хорошем состоянии, их нужно было оценивать другим методом и установить рыночную стоимость: именно она ближе всего к реальной сумме ущерба.

Госкомитет судэкспертиз провел новую оценку и на этот раз насчитал за деревья и кусты 7607 рублей вместо изначальных 10 023. А общая сумма ущерба составила 8174 рубля. При этом с исполкома взыскали 85% ущерба, а с жилкомхоза — 15% (согласно степени их виновности).

Перерасчитали и судебные расходы по предыдущим заседаниям. В итоге хозяева дома спустя полтора года должны были вернуть исполкому 4617 рублей из полученных 12 233.

Казалось бы, исполкому все же удалось сбить цену иска. Но эта сумма не была окончательной. К ней еще прибавили судебные расходы Павла по последней апелляции (хотя их ему возместили не полностью, так как иск удовлетворили частично), например, финальную экспертизу, которая стоила 2970 рублей.

В итоге Петриковский исполком должен был заплатить 10 639 рублей, а жилкомхоз — 1872 рубля. Всего хозяевам присудили 12 511 рублей. Эта сумма почти равна той, которую им заплатили сразу, и даже немного больше. Но всех их убытков и расходов она так и не компенсировала, ведь Павлу пришлось отдать немало денег на все эти суды.

А исполком в результате разбирательств, которые тянулись почти два года, смог сбить размер взысканного с него ущерба меньше чем на 2000 рублей. Кажется, остановиться на первоначальном решении чиновникам явно было выгодней, чем тратить столько времени и сил на тяжбы.

«Я был на прямой линии»

После этого Петриковский РИК снова подал в суд на своих работников. Но в этот раз Житковичский суд сделал ответчиком еще и самого председателя райисполкома — на тот момент уже бывшего.

Все чиновники снова отрицали вину. У них нашлось немало оправданий. Например, управделами говорила, что она в день субботника не работала и на месте ее не было, а к плану она не имеет отношения. Глава исполкома утверждал, что он вообще был не в курсе, что злосчастный дом включили в план. Другие ответчики и свидетели опровергли их слова: те были знакомы со всеми документами, а в день субботника приезжали на тот самый участок и видели, что там происходит. Зампред же был оригинальнее всех: он заявил, что в тот день работал на прямой телефонной линии в исполкоме и на субботнике вообще не был. Суд логично решил, что это никак не освобождает его от ответственности за исполнение рабочих обязанностей, в которые входила организация субботника.

На суде было установлено, что все причастные знали о том, что в план субботника включен частный дом и что надо получить согласие владельца. Более того, выяснилось, что еще до субботника чиновники исполкома звонили в Департамент охраны МВД, чтобы получить информацию о том, где находится владелец дома (с которым заключен договор на охрану), и связаться с ним.

Но контакта так и не произошло и согласия владельца участка у исполкома не было. Несмотря на это, получив распоряжение проводить работы на участке в соответствии с планом, все чиновники восприняли это как обязательное указание, хотя некоторым точно было известно, что это незаконно. Но никто не принял никаких мер, чтобы этому воспротивиться и не допустить нарушения.

Бессмысленные тяжбы

Согласно законодательству, госслужащие обязаны действовать по закону, соблюдать защиту прав и законных интересов граждан, а в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или превышения полномочий несут ответственность, в том числе материальную — если их действия повлекли ущерб. Кроме того, по закону, если госслужащие сомневаются в правомерности полученных приказов, они обязаны сразу же подать заявление об этом начальнику, отдавшему приказ, и вышестоящему руководителю. Если приказ подтвердят, то работник должен его выполнить, кроме случаев, когда это грозит административной или уголовной ответственностью.

Проанализировав все обстоятельства дела, документы и должностные инструкции, суд пришел к выводу, что в данном случае плохо исполнили свои обязанности и допустили превышение полномочий пятеро руководителей: председатель исполкома и его заместитель, управляющая делами, начальник отдела ЖКХ и его заместительница. Именно из-за их действий был причинен ущерб хозяйке дома Ксении. Остальные участники дела неправомерных указаний не отдавали и отвечать не должны.

Областной суд отдельно подчеркнул, что виновные чиновники еще и сами создали Петриковскому РИК гораздо большие проблемы и убытки, чем были изначально. Ведь Павел не раз обращался в исполком и просил возмещения, направляла материалы и милиция — вопрос можно было решить еще тогда, в добровольном порядке, сразу выплатив хозяевам компенсацию, ведь вина исполкома была очевидна. Но чиновники, в том числе руководство РИК, не сделали ничего, чтобы решить проблему малой кровью. В итоге начались суды, растянувшиеся на несколько лет, а это не только трата времени, но и дополнительные судебные расходы, которых можно было избежать.

Пришлось расплачиваться

С пятерых виновников ущерб взыскали в полном объеме: каждому пришлось выплатить в госказну более чем по 2000 рублей. По мнению суда, их материальное положение вполне позволяло отдать такую сумму и никаких оснований уменьшать размер взыскания не было. Глава исполкома и его заместитель потом пытались обжаловать решение, но их апелляцию отклонили.

К моменту решающего суда, в июне 2023 года, из всех чиновников Петриковского райисполкома, фигурировавших в деле, на работе оставалась лишь заместительница начальника землеустроительной службы Б. Остальные лишились своих должностей, в том числе управляющая делами РИК (ее отправили в отставку) и, как говорилось выше, заместитель председателя (судя по СМИ, в то время им работал Василий Березовский).

Глава Петриковского райисполкома Александр Навныко, который занимал это кресло с 2014 года и под чьим контролем проходило все это «наведение порядка», был уволен в июле 2022 года «в связи с выходом в отставку». Нового председателя перевели в Петриков из другого, Брагинского района. При этом сам Навныко получил другую, гораздо менее «пыльную» должность — он уже 22 июля был назначен председателем Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.