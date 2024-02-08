Очередной дедлайн Путина Александр Коваленко

8.02.2024, 10:42

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Александр Коваленко

Первой может полететь голова генерала Теплинского.

Российскому командованию поставлены очередные сроки для достижения сколь-нибудь значимых побед в зоне боевых действий в Украине. Рамки сузились до двух недель. Основные цели – Авдеевка и зачистка левого берега Херсонской области. Второстепенные задачи – Купянск и Часов Яр, перенесены на вторую половину 2024 года.

Ранее было известно, что Путин лично прочертил границы достижения целей до начала выборов в России. Но, диктатор особа капризная и желает послание Федеральному собранию упаковать в победную обертку.

От ситуации в зоне БД напрямую будет зависеть и послание Путина Федеральному собранию, которое вообще могут отменить, если все будет плохо. А если так будет, то полетят головы, в переносном смысле. Причем, первый на вылет в Сирию – генерал Теплинский, которого с прошлого года носят в зубах, что в Кремле, что на Фрунзенской набережной.

В этой связи…

По Авдеевке ожидается серьезный прессинг пехотной компонентой в северном и северо-восточном секторах. Концентрация всех усилий на городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБами будут ровнять все, что можно использовать для обороны в городе. То есть, следующие две недели Авдос будут ровнять с землей. При этом механизированную компоненту будут экономить. Штурмов с техникой уровня октября-ноября 2023 мы уже не увидим.

По левобережке – российское командование намерено вывести применение тактической авиации до уровня декабрьского инцидента с Су-34. Уж больно Мише не хочется в Сирию, парадами руководить где-нибудь под Метрасом близ Кобани, а потому будут рисковать. Кроме того, ГВ «Днепр» накопили весьма приличную механизированную компоненту на левом берегу и ради поставленной цели могут пожертвовать 10%-20% от нее, но продавить плацдарм… Хотя, если задаться вопросом, почему этого не было сделано ранее, то понимаешь, что все-таки – Метрас ждет!

Что же до Купянска и Часова Яра – их откладывают на, после выборов. Согласно планам РОВ, после оккупации Авдеевки в локации будет взята долговременная пауза, для восстановления боеспособности. Но, при этом, из авдеевской группировки часть сил и средств, в частности из состава ГВ «Центр», вернутся на Лимано-Купянскую ось, но не на Лиманское направление, а для усиления ГВ «Запад» на Купянском направлении.

В районе Часов Яр, сосредоточатся на создании благоприятных условий для наступления, под которое будут формировать новые подразделения, за счет мобилизации. Штатно укомплектовать новые подразделения техникой, также планируют за счет оперативной паузы, снижения интенсивности боев и как следствие, меньших затрат на компенсацию потерь и возможности накопления техники.

В общем, на первый взгляд порешали они там у себя на Фрунзенской набережной все очень красиво. Вот только к таким и не только таким планам СОУ готовы. И все бы хорошо, но есть один нюанс… СОУ готовы, а вот партнеры подводят как никогда.

Александр Коваленко, «Телеграм»