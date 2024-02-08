«Мы сразу забили тревогу» 8.02.2024, 11:03

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Более 20 лет борются с подтоплениями жильцы частного сектора в Барановичах.

С наступлением оттепели подвал частного дома пенсионерки Людмилы сильно затопило. Не впервые, но как никогда. О проблеме, до которой, по ее словам, никому нет, дела женщина решила рассказать bar24.by.

Дом Людмилы находится в 1-м переулке Разводовском. Днем 6 февраля хозяйка встречает журналистов на пороге частного дома, держа в руках пару резиновых сапог. Говорит, без них в подвале ее дома нам делать нечего.

Спустившись по лестнице в подвальное помещение, Людмила, словно гид, начинает проводить «экскурсию».

— Вот здесь стоял газовый котел, — указывает женщина на угол одного из помещений, – за 20 лет три штуки сменила. Сейчас поставили на кухне, чтобы и он не пришел в негодность.

Все помещения подвала – 72 квадратных метра – полностью залиты водой. Осторожно пробираясь по «бассейну», оцениваем его глубину – более 20 см.

«Мы сразу забили тревогу»

Участок в 1-м переулке Разводовском Людмилаи ее супруг получили еще в 1992 году. Сразу начали строиться. Так что к 1997 году дом был готов.

— Дом строили по всем нормам. Проект был согласован в отделе архитектуры, — подчеркивает пенсионерка. — Неподалеку работала колхозная насосная станция. Не было и мысли, что вода из мелиоративного канала рядом может как-то навредить.

Проблемы начались в декабре 2001 года. Из-за талого снега поднялся уровень грунтовых вод. Участки жителей переулков Разводовского, улиц и переулков Шевченко, Уральской и Разводовской начала заполнять вода.

— В тот момент насосная станция не работала, ее по каким-то причинам не подключили. Пострадали огороды, хозяйственные постройки. Из-за того, что в нашем районе отсутствует нормальная канализация, сточные воды начали топить колодцы. Вода разлилась по подвалам домов. Это был настоящий ужас: только недавно построили дом – и такие проблемы! Мы сразу забили тревогу, — отмечает пенсионерка.

Жильцы подтопленных улиц и переулков написали коллективное обращение к властям города. Те проблему признали. И сообщили, что в качестве временной меры пролегающий рядом водоотводный канал расширят и углубят. Чтобы быстро отвести сточные воды из жилого массива. А в дальнейшем пообещали разработать проект реконструкции гидромелиоративной системы. Такая реконструкция, по их словам, позволила бы резко понизить уровень грунтовых вод.

«Все было только в каких-то планах»

Шли годы. А вода продолжала топить дворовые территории жителей частного сектора.

— Спустя четыре года, в очередном ответе на наши жалобы ЖКХ сообщало: «Для предотвращения затопления необходимо рассмотреть вопрос об устройстве водоотводного лотка или другого сооружения для отвода воды в существующий мелиоративный канал». То есть, по сути, никаких работ никто не делал, все было только в каких-то планах, — рассказывает горожанка.

Параллельно люди продолжали писать письма в горисполком. Приходили ответы, что данный район будет благоустроен, а проблема решится. Однако, ввиду отсутствия средств в бюджете города, сроки постоянно переносились.

В 2009 году, после очередного коллективного обращения жителей, приехала комиссия из Министерства ЖКХ. После ее визита, говорит пенсионерка, в мелиоративном канале начались работы.

— Количество воды уменьшилось, стало возможно нормально жить. Но недолго. В 2017 году вода снова наполнила мой подвал. Я сразу же отправилась к председателю горисполкома. Не знаю, какие указания он дал рабочим, но за три дня воды – словно не было! Выходит, эту проблему можно как-то решать! — рассказывает Людмила.

«Разве так решаются проблемы в 2024 году?»

В конце ноября 2023 года из-за большого количества осадков на участки и в подвалы домов переулка снова полилась вода. Причем, в таких количествах, как никогда ранее. Там она остается до сих пор.

— Я была в шоке! Раньше по подвалу можно было передвигаться хотя бы по кирпичам, переступая воду. Сейчас – только в сапогах: воды очень много! – рассказывает Людмила. И добавляет, что такая ситуация не только у нее. Но и у соседей.

Женщина чувствует, что ситуация зашла в тупик. Раньше, отмечает она, власти города хотя бы признавали проблему. И обещали что-то сделать. Сейчас же, судя по официальным письмам из исполкома, проблемы словно вовсе нет. Мол, с их стороны все работает исправно. Почему топит участки – непонятно. А если нужно откачать воду, обращайтесь к услугам сторонних организаций.

— В ответе горисполкома говорится, что «установить причины подтопления подвального помещения дома не представляется возможным». Так что мне теперь делать? Доживать остаток жизни, ходя по «бассейну» в подвале в резиновых сапогах!? Разве так решаются проблемы в 2024 году? – возмущается горожанка. — У людей насосы не выдерживают! 20 см воды в подвале, 72 квадрата затоплено! У меня уже трещины вокруг дома, веранда скоро рухнет!

Людмила решила придать проблему огласке в надежде на то, что так она быстрее решится. Но останавливаться на этом женщина не собирается.

— Я не готова опускать руки и буду дальше сообщать во все инстанции об условиях, в которых нам приходится жить, — заключает горожанка.