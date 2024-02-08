Инспектор остановил таксиста и почувствовал в салоне запах алкоголя — но водитель был трезв 8 8.02.2024, 11:25

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Истину установили через 15 минут.

Сегодня около 7 часов утра в городе Гродно на Озерском шоссе сотрудники ГАИ остановили водителя такси и заподозрили стойкий запах алкоголя в салоне автомобиля, cообщает autogrodno.by.

Пригласили водителя в служебный автомобиль. Стало ясно, что водитель трезв, а запах алкоголя исходит от кого-то из пассажиров.

В ходе диалога с водителем сотрудники выяснили, что он везет своих коллег на работу.

- Куда едете?

- На базу.

- Отработали?

- Да.

- А это кто?

- Сменщики.

- Вы собираете коллег, да? Или что?

- Ну, скажем так: когда по пути.

- Или вы им машину передаете?

- Ну, вот получается, я забрал одного своего сменщика, который работает на этой машине, а второй рядом жил. Он работает на другой машине.

Информацию проверили

Сотрудники ГАИ решили проверить данную информацию и спустя 15 минут остановили автомобиль такси, который выезжал с территории фирмы.

За управлением автомобиля оказался один из пассажиров ранее остановленного такси.

41-летний мужчина пояснил, что вчера выпил около двух литров пива, а сейчас он выехал работать.

Медицинское освидетельствование показало превышение допустимой нормы более, чем в 2 раза.

Водителя отстранили от управления, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

Теперь мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа суммой в 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года.