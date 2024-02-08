Инспектор остановил таксиста и почувствовал в салоне запах алкоголя — но водитель был трезв

Инспектор остановил таксиста и почувствовал в салоне запах алкоголя — но водитель был трезв8
- 8.02.2024, 11:25
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Истину установили через 15 минут.
Сегодня около 7 часов утра в городе Гродно на Озерском шоссе сотрудники ГАИ остановили водителя такси и заподозрили стойкий запах алкоголя в салоне автомобиля, cообщает autogrodno.by.
Пригласили водителя в служебный автомобиль. Стало ясно, что водитель трезв, а запах алкоголя исходит от кого-то из пассажиров.
В ходе диалога с водителем сотрудники выяснили, что он везет своих коллег на работу.
- Куда едете?
- На базу.
- Отработали?
- Да.
- А это кто?
- Сменщики.
- Вы собираете коллег, да? Или что?
- Ну, скажем так: когда по пути.
- Или вы им машину передаете?
- Ну, вот получается, я забрал одного своего сменщика, который работает на этой машине, а второй рядом жил. Он работает на другой машине.
Информацию проверили
Сотрудники ГАИ решили проверить данную информацию и спустя 15 минут остановили автомобиль такси, который выезжал с территории фирмы.
За управлением автомобиля оказался один из пассажиров ранее остановленного такси.
41-летний мужчина пояснил, что вчера выпил около двух литров пива, а сейчас он выехал работать.
Медицинское освидетельствование показало превышение допустимой нормы более, чем в 2 раза.
Водителя отстранили от управления, а автомобиль доставили на штрафстоянку.
Теперь мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа суммой в 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года.