Эксперт раскрыл, какую участь приготовил Путин для своей элиты 8.02.2024, 11:28

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Марат Гельман

Фото: yugopolis.ru

Процесс будет запущен после «выборов».

Раскол в российских элитах может произойти разве что из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с бунтом и последующей гибелью главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом в интервью «Главреду» рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

«Действительно, без поддержки части номенклатуры все акции протеста будут быстро погашены. Мы уже видели, как это происходило в Беларуси и других странах. Что касается раскола номенклатуры, он может произойти, но не по причине стремления к чему-то хорошему, а из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с Пригожиным. Там всех проверяют. В один момент какая-то часть номенклатуры может решить, что ее завтра снесут, и, пытаясь удержать свои позиции, она может пойти против других башен. Возможно, даже не против Путина, но апеллируя к нему. В отчаянии они перейдут за рамки допустимых границ из-за опасений того, что их завтра уберут. Так же, как и Пригожина. Пригожин ведь тоже пошел на этот шаг только после того, как первая ракета прилетела в лагерь ЧВК «Вагнера» со стороны войск Минобороны», ‒ сказал он.

Гельман считает, что вскоре диктатор Владимир Путин планирует устроить «перетряхивание» российских элит ‒ сразу после выборов.

«Кроме того, Путин наверняка уже сейчас планирует провести замену кадров после выборов. У него так принято: поменять премьера, поставить других людей на определенные должности или провести декоративные изменения. К примеру, с точки зрения Путина, премьер-министр Мишустин слишком популярен. Если с Путиным что-то случится, автоматически исполняющим обязанности президента станет премьер Мишустин. А Путину нужно, чтобы власть оставалась у «кооператива Озеро» или Совбеза. Сохранить подобную конфигурацию можно только при слабом премьере. И поэтому Путину нужно поменять премьера, поскольку Мишустин действительно способен стать преемником Путина, если с ним что-то случится. Причем Мишустин способен не просто получить власть, но и удержать ее», ‒ сказал он.

Как говорит Гельман, диктатор Путин хочет, чтобы элита оставалась разобщенной.

«Думаю, что Мишустин, возможно, станет первым вице-премьером. Путин не хочет терять преданного человека, который, как для Путина, эффективно выполняет свои обязанности. Сложно сказать, какие еще могут быть изменения, но все эти ротации Кабмина приведут ухудшению ситуации с недоверием и проверками. На каждого кандидата есть свои папочки. Культивирование недоверия друг к другу – прямой путь к тому, что часть номенклатуры, опасаясь того, что ее вот-вот сожрут и уничтожат, может запустить определенные процессы», ‒ сказал он.