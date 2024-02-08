В Гродно жена хотела сделать мужу подарок, а получит пять лет тюрьмы 8 8.02.2024, 11:29

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иллюстративное фото

Сюрприз не удался.

Жительница Гродно выращивала марихуану прямо у себя в квартире. Она объяснила, что хотела сделать подарок мужу, который скоро должен был вернуться из США — мол, он там балуется травкой, а она хотела устроить для него сюрприз на родине. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В ноябре 2023 года 38-летняя жительница Гродно купила на специальной интернет-платформе семена марихуаны, а потом гроубокс, вентилятор и осветительное оборудование.

Затем она посадила марихуану, до конца января ухаживала за растением и готовилась собирать урожай.

«Однако сделать этого не удалось, так как о противоправной деятельности гражданки стало известно правоохранителям. По месту жительства гражданки было изъято свыше 15 грамм марихуаны, семена растения и приборы для его выращивания», — заявили в милиции.

Силовикам женщина пояснила, что хотела порадовать своего мужа, который в скором времени должен вернуться из Америки. С ее слов, мужчина там балуется травкой, а она хотела устроить для него сюрприз на родине.

В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.