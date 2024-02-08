Лукашенко выглядит нелепо и смешно 7 Марк Дзюба

8.02.2024, 11:36

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Какой, блин, фуганок?

Архаичными взглядами на жизнь Александр Лукашенко удивлял молодежь уже довольно давно. Приведем его цитату 2019 года:

– Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими.

Были и другие утверждения в адрес молодых людей, которые были актуальные полвека назад, но никак не в XXI веке: «Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься».

Эти заявления Лукашенко выглядели нелепо и смешно (какой, блин, фуганок? Зачем самому пытаться починить кофеварку?). В реальности же происходила драма: раскол между новой Беларусью и правителем с ретроградными взглядами, желающим руководить страной до смерти.

Поначалу Лукашенко ненавидел молодых людей просто за то, что их интересы и занятия кардинально отличались от того, чем занималась молодежь во времена его юности. Новые белорусы не работали на земле, не ездили в студотряды, а «тыкали пальцами» в смартфоны и планшеты.

С одной стороны, правитель не хотел признавать, что с помощью современных технологий молодые люди узнают и зарабатывают намного больше, чем люди его поколения. С другой, осознавал, насколько он им не интересен со своей уборкой картошки и косьбой травы.

Хуже того, со временем стало очевидно, как различаются ценности Лукашенко и молодого поколения. Правитель никогда не скрывал, что в его понимании «права человека» – это возможность иметь работу, быть сытым и одетым. Всё.

Это никак не соответствовало потребностям новых белорусов, которые хотели, в том числе, чтобы их мнение уважали. Во время массовых протестов 2020 года Лукашенко не прятал своего разочарования: «Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже».

После попытки мирной революции ненависть Лукашенко к молодому поколению стала всеобъемлющей. Осознавая, что любви у нового поколения уже не заслужить, он пошел на массовые репрессии. А его высказывания кроме регулярных угроз стали содержать постоянное старческое ворчание.

В январе на заводе «БелДжи» Лукашенко вновь назвал молодых «избалованными» и сказал, обращаясь к рабочему:

– Ты как слесарь крутишь, винтишь эти гайки, болты – как многие ребята и мужики. А кто-то сидит в интернете, их уже не мало, и думает (я часто привожу этот пример), что груши, яблоки и картошка в интернете растут. Да ничего подобного. Надо приобщать к труду детей.

Итак, цифровая эпоха сменила индустриальную, сфера услуг составляет большую часть развитых экономик, но правитель в своих мыслях застрял в прошлом и отказывается признавать реальность. Неудачными шутками он лишь подчеркивает пропасть между собой и новыми белорусами.

Марк Дзюба, «Салiдарнасць»