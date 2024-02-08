Любовь за деньги 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.02.2024, 11:41

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Почему хунта так полюбила Узбекистан.

Лукашенко не так давно резко полюбил Узбекистан. Любовь вспыхнула с новой силой аккурат после введения санкций в отношении хунты.

Как обычно с хунтой, любовь не простая, а за деньги. Узбекистан является важным торговым партнёром для хунты. В 2023 году объем торговли превысил 600 млн, а хунта заработала около 400.

Помимо всего прочего, у этой торговли есть и второе дно. «Беларуский расследовательский» центр показал, как азотные удобрения с «Гродно Азот» въехали в Литву по документам, выставленным калийным комбинатом из Узбекистана.

Такие пакеты документов просто на рынке купить невозможно. А значит, узбекская сторона и в теме, и в доле. Когда приходят журналисты, просто отмораживается.

Есть вопросы и к Литве, точнее — литовской таможне. Как поставки с такими сомнительными документами вообще проходят? И ведь случай не единичный.

Мы уверены, что именно контрабанда представляет для Литвы настоящую угрозу национальной безопасности, а не белорусы, которые бегут из концлагеря, не дожидаясь пока их посадят или просто разорят.

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