Революционная война Владимир Пастухов

8.02.2024, 12:05

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Владимир Пастухов

Путаница во многом происходит из-за самого Путина.

Для украинцев все, что происходит с их страной с 2014 года, – это одна война, непрерывная война России против Украины. И для Украины все так и есть. Но для России это выглядит иначе.

Для русских – это две войны, существенно различающихся по своей природе, мотивациям и движущим силам. Они слились в нашем восприятии в одну войну, потому что объектом агрессии в обоих случаях стала Украина. Но могло быть и по-другому, и жертвой русской агрессии во второй раз стал бы кто-то еще. Тогда различие в природе первой и второй войны было бы более очевидным.

Первая война России была контрреволюционной. Это была реакция стагнирующего режима на угрозу революции и попытка «вынести» революцию во внешний мир с помощью «маленькой победоносной войны» (не самая свежая и не самая оригинальная идея, популярная у стареющих автократов всех времен и народов). Эта война стоит в одном логическом ряду с Русско-японской войной 1904-1905 года - с той большой разницей, что она оказалась успешной.

Если авантюра Николая II закончилась потерей Порт-Артура, то авантюра Путина завершилась присоединением Крыма. Поэтому Николай разжег войной революцию, а Путин ее удушил «крымским консенсусом», создав в России совершенно новую политическую реальность, которой до этой войны не существовало. Внутри этой новой реальности начала вызревать очередная революция, но уже не либеральная, а национал-большевистская. Эта революция пришла в Россию на чумной волне пандемии и просигнализировала о себе конституционным переворотом 2020 года (истинный смысл которого был замаскирован дискуссией о переназначении Путина в должности президента).

Путаница во многом происходит из-за самого Путина, который сумел вскочить в седло «революционера», крушащего собственную систему. Он как бы совершил революцию против самого себя прежнего, за счет чего и смог остаться у власти. Путин - перебежчик из лагеря «охранителей» в лагерь «национал-большевиков», который сумел их перевербовать и даже возглавить. В этом смысле разговоры о «двойниках Путина», являющиеся спекулятивными в физическом смысле слова, выглядят не столь уж абсурдными в метафизическом смысле слова. В лице Путина мы имеем дело с двумя политическими личностями. Два разных Путина, в том числе, начали две разные войны.

Вторая война – это революционная война. Два года ушло на разбег, пока пружина революции разжималась. Но, так или иначе, на этот раз революция предшествовала войне, а не наоборот. Война 2022-2024 стоит в одном ряду с наполеоновскими войнами и войнами России и Германии в XX веке. Это войны, за которыми прячется реальное движение масс, пусть и оболваненных (а массы отнюдь не всегда движутся в сторону прогресса). Именно поэтому такие войны несут в себе мощный заряд негативной общественной энергии, а не безвольную амбицию умирающей имперской бюрократии. Вторая война России не столько империалистическая, сколько «религиозная», движимая иррациональной идеей безграничной экспансии. Такая война не заканчивается ни победой, ни поражением, она неожиданно просто исчерпывает себя в тот момент, когда иссякает энергия ее революционного заряда.

Владимир Пастухов, Telegram