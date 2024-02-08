«А если замес начнется?»: «Коммунарка» сняла странный рекламный ролик 5 8.02.2024, 12:13

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По мотивам сериала «Слово пацана».

На днях стало известно, что сериал «Слово пацана» посмотрели больше 23 миллионов зрителей.

Кондитерская фабрика «Коммунарка» решила попробовать запрыгнуть в последний вагон — и сняла ролик «Слово кондитера! Рот в шоколаде!», пишет onliner.by.

За несколько дней видео кондитерской фабрики набрало почти 200 тысяч просмотров. И получило минимум критики. В основном комментаторы предлагают свои названия для ролика и просят прислать любимых сладостей. Среди вариантов, например: «Слово конфеты — шоколад на асфальте» и «Слово кондитера — торт на тарелке».

Но есть и другие идеи. Например, по доработке диалогов. Орфография и пунктуация авторов сохранены:

«Теперь ты кондитер! И ты с нами. Забыли?!»

«Теперь ты кондитер, теперь ты с Коммунаркой, а кругом чикули!»

И немного философских размышлений напоследок:

«Я ваш цех быстро разорил бы. И двери шире пришлось бы делать».

«У вас очень опасная работа. Каждый день «замесы».