Сын Кадырова получил медаль за «победу» в соревновании, в котором он не участвовал 8.02.2024, 12:15

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Награждение проходило в Дубае.

Адаму Кадырову вручили новую медаль — за победу в соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge. Награждение проходило в Дубае. На это обратил внимание Telegram-канал «ЧТД», пишет The Insider.

Сын главы Чечни в состязаниях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. На опубликованном видео 16-летний сын Рамзана Кадырова практически бежит на сцену, где организаторы надевают ему на шею золотую медаль. Как отмечает «ЧТД», Кадыров младший приехал в Дубае поддержать команду «Ахмат», занявшую первое место. Он приехал туда в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца.

В феврале 2020 года Адам Кадыров участвовал в турнире «Время легенд» по правилам любительского бокса, где его противником согласился стать угандиец Мукиса Укаша. В первом раунде африканский боксер почти не атаковал, а во втором сел на колено после несильного удара и не поднялся в стойку за время отсчета до 10 секунд, таким образом Кадырову была присуждена победа нокаутом. После боя ему вручили пояс клуба «Ахмат» с надписью «Шеф Чемпион».

8 апреля 2021 года 13-летний Кадыров вышел на боксерский поединок против Аслана Биттирова. Последний доминировал в течение первых двух раундов. За 11 секунд до конца второго раунда, когда Биттиров наносил удар за ударом по Адаму, рефери внезапно прервал атаку и начал отсчитывать ему нокдаун, хотя тот твердо стоял в боевой стойке и был готов продолжать поединок. Из угла Биттирова в знак сдачи выбросили полотенце, Кадырову была присуждена победа техническим нокаутом.

Комментаторы поединка удивились и не смогли объяснить ситуацию. Когда видеозапись соревнования попала в интернет, это вызвало скандал, многие боксеры и представители спортивного сообщества заметили, что Аслан Биттиров не находился в нокдауне и оснований для отсчета до 10 не было. При этом чеченские СМИ писали, что Адам «не оставил ни единого шанса» сопернику.

Напомним, в конце сентября прошлого года появилось видео, на котором Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Позже Рамзан Кадыров признал, что его сын избил заключенного, а также опубликовал видео избиения. Как сообщал телеграм-канал Baza, полиция Чечни провела проверку по избиению Никиты Журавеля и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. В МВД это мотивировали тем, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности.

Позже подросток получил звание Героя Чечни. А еще позже получил несколько официальных наград и должностей, в частности, стал куратором батальона Минобороны РФ имени Шейха Мансура, а также пост начальника отдела обеспечения безопасности своего отца Рамзана Кадырова.