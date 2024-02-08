«Лукашенко притворяется овцой» 8 8.02.2024, 12:16

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

Но всем видна его волчья сущность.

Политолог Петр Рудковский в интервью для udf.by выразил мнение, что Лукашенко притворяется овцой, когда говорит об Украине, но сегодня всем видна его волчья сущность:

— После 24 февраля 2022 года основная линия поведения белорусского режима была на многие годы предопределена фактом соучастия режима в российской агрессии.

С тех пор режим является просто-напросто заложником того выбора, и его «стратегия» в отношении Украины является производной ожиданиями России, международной изоляцией и репутацией предателя в глазах Украины. «Стратегия» эта состоит в том, чтобы притворяться овцой вопреки тому, что волчья сущность всем вокруг очевидна.