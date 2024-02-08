Трамп не может стать президентом 1 Тимоти Снайдер

8.02.2024, 12:27

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Тимоти Снайдер

Достаточно почитать Конституцию США.

Верховный суд США на этой неделе рассмотрит следующий вопрос: «Ошибся ли Верховный суд Колорадо, постановив исключить президента Трампа из списка кандидатов на президентских выборах 2024 года?»

Любой, кто может прочесть Конституцию США, знает, что Дональд Трамп не может занимать должность президента. Раздел 3 Четырнадцатой поправки запрещает занимать повторно должность любому, кто давал присягу в качестве «чиновника Соединенных Штатов», а затем участвовал в мятеже.

После того как Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп не может быть включен в бюллетень для праймериз в этом штате, Верховный суд США согласился рассмотреть следующий вопрос: «Ошибся ли Верховный суд Колорадо, постановив исключить президента Трампа из списка кандидатов на президентских выборах 2024 года?». Эти дебаты начнутся на этой неделе.

Публично, в СМИ, а теперь и в информационных резюме, те, кто хочет доказать, что суд Колорадо ошибся, приводят три плохих аргумента. Они сводятся к оправданиям Верховного суда за неприменение простых формулировок Конституции. Вот эти оправдания:

1. Президент Соединенных Штатов не является «должностным лицом Соединенных Штатов».

2. Трамп будет дисквалифицирован только в случае осуждения за преступление или принятия закона Конгрессом.

3. Раздел 3 Четырнадцатой поправки относится только к 1860-м годам.

Большинство членов Верховного суда преподносят себя как людей, которые обращают внимание на простую формулировку Конституции или на ее смысл, как его понимали создатели, законодатели или люди в то время.

Те, кто выступает в поддержку Трампа, переступают через простую формулировку. Невозможно добросовестно верить в то, что президент Соединенных Штатов не является должностным лицом Соединенных Штатов. Но если бы возникли какие-либо сомнения по этому или другим вопросам, большинство членов Верховного суда придерживаются мнения, что законодательный, политический и социальный контекст определит, что имеется в виду.

Вот тут-то и приходят на помощь историки. На эти плохие аргументы ответила хорошая история, представленная в двух открытых письмах, подписанных двумя группами известных историков, специализирующихся на данных вопросах. Эти два письма приходят к одинаковым выводам, и я приведу оба. Одно из них подписано двадцатью пятью историками, а другое — пятью.

Первый плохой аргумент, согласно которому президент Соединенных Штатов не является «должностным лицом Соединенных Штатов», может быть отвергнут на основании здравого смысла. Если президент не является должностным лицом, то кто тогда им является?

Но если есть какие-то сомнения, история их разрешает. Конституция 1787 года описывает президента как «чиновника, занимающего должность». Президент, занимавший свой пост в 1868 году, во время ратификации Четырнадцатой поправки, называл себя «чиновником». Главный составитель раздела 3 Четырнадцатой поправки Джон Бингем применил слово «чиновник» к президенту. Бингем прямо сказал, что его формулировка относится к президенту. Когда этот вопрос возник в ходе дебатов о Четырнадцатой поправке, было понятно, что раздел 3 относится к президенту. Пять историков в своем письме приходят к выводу, что законодатели «не ставили президентов или кандидатов в президенты вне пределов досягаемости, не делали исключений, которые противоречили бы логике Третьего раздела».

Тогда, как и сейчас, главной проблемой было то, что в президенты может баллотироваться мятежник. В 1868 году опасения были связаны с тем, что Джефферсон Дэвис, бывший президент Конфедерации, может баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. При публичном обсуждении раздела 3 было понятно, что целью и следствием раздела 3 было именно предотвращение выдвижения Джефферсона Дэвиса на пост президента. Иными словами, все знали, что Раздел 3 относится к кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов. В том числе и сам Джефферсон Дэвис, который понимал, что согласно разделу 3 он лишен права претендовать на пост президента.

Ситуация с Джефферсоном Дэвисом имеет отношение ко второму плохому аргументу о том, что Трамп должен быть осужден за преступление, чтобы задействовать Раздел 3, или что для этого Конгресс должен принять специальный закон. В то время было понятно, что дисквалификация последует незамедлительно, и она действительно последовала незамедлительно. Когда Дэвис предстал перед судом по обвинению в государственной измене, все участники процесса согласились с тем, что он уже был лишен права занимать должность в соответствии с разделом 3. Конгресс вполне обоснованно опасался, что в таких громких делах, как дело Дэвиса, будет трудно добиться обвинительных приговоров, и это одна из причин, по которой в первую очередь был необходим Раздел 3. В итоге Дэвис был фактически лишен права занимать должность в соответствии с разделом 3. Он так и не был осужден.

Все — от тех, кто писал Раздел 3, до тех, на кого он повлиял: все понимали, что непринадлежность к мятежникам — это квалификация для занятия должности. Как заключают двадцать пять историков, «лица, принимавшие решения, разработали Раздел 3, чтобы прикрыть президента и создать надежную защиту от мятежа, не требующую дополнительных действий со стороны Конгресса».

Третий плохой аргумент заключается в том, что Раздел 3 был разработан для применения только в 1860-х годах. И снова судьи, которые верят в простое прочтение Конституции, сразу же отвергли бы этот аргумент: в формулировке нет ничего, что позволило бы предположить, что имелось в виду только одно конкретное восстание в прошлом. Конечно, исторический контекст — это недавнее восстание, которое потрясло республику до основания и привело к самой кровопролитной войне, которую когда-либо вели Соединенные Штаты. Поэтому особое внимание уделялось главным мятежникам, таким как Дэвис. Но именно потому, что законодатели испытали на себе последствия одного восстания, они были озабочены тем, чтобы не допустить успеха других.

Законодатели могли бы сформулировать раздел 3 таким образом, чтобы он относился только к 1860-м годам, но они этого не сделали. Более того, они обсуждали включение формулировки, относящейся к «позднему мятежу», но отвергли такую формулировку как слишком ограничивающую. Они имели в виду предотвращение превращения гражданской войны в повторяющееся «проклятие» или «развлечение». Сенатор Джон Б. Хендерсон отметил, что раздел 3 распространялся на «руководителей любого восстания, которое произойдет в будущем». Сенатор Питер Ван Винкл согласился, что раздел 3 должен «регулировать будущие восстания так же, как и нынешние». Главный автор Третьего раздела Джон Бингем говорил о его пользе для «поколений людей после того, как мы выплатим долг природе».

Большинство обсуждений этого дела, «Трамп против Андерсона», посвящено политике. Комментаторы предполагают, что судьи будет вести себя как политики. Если никому не отдавать должное за то, что он делает что-то, кроме поиска оправданий тому, что он все равно хочет сделать, то плохие аргументы становятся валютой. Цель конституционного порядка, конечно же, состоит в том, чтобы обеспечить рамки, стоящие над политикой, так, чтобы позволить преобладать достойному виду политики. Если никто не будет серьезно относиться к смыслу Конституции, то такой порядок не сможет долго продержаться.

Джон Бингем писал, что Раздел 3, самозащита Конституции, «возвышается над всеми партийными соображениями», и это должно быть справедливо для всего документа в целом. В 1868 году Бингем и другие увидели, что республика может пасть, и испытали ужасы войны с мятежниками. Их намерение состояло в том, чтобы обеспечить простую меру, которая не позволит следующему восстанию достичь такой ужасающей и экзистенциальной точки. Слова раздела 3 ясны. История лишь подтверждает их огромное значение для нашего настоящего и будущего.

P.S: Полный текст раздела 3 Четырнадцатой поправки к Конституции США:

«Никто не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или избирателем президента и вице-президента, или занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах или в любом штате, если он, предварительно дав присягу в качестве члена Конгресса или чиновника Соединенных Штатов, или члена законодательного органа любого штата, или исполнительного или судебного чиновника любого штата, поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, участвовал в мятеже или восстании против нее, или оказывал помощь или утешение ее врагам. Но Конгресс может, проголосовав двумя третями голосов каждой палаты, чтобы отменить такую недееспособность».