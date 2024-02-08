«Два года ни с кем не общаюсь, только с котом» 8.02.2024, 12:43

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Белорусы рассказали, как ищут друзей в эмиграции.

В эмиграции социальные связи часто обрываются, а завести новые знакомства вдали от дома удается не всем. Белорусы, переехавшие в Польшу, рассказали в фейсбук-группе «Беларусы ў Варшаве», как искали друзей в эмиграции. Собрали самые интересные истории, пишет mostmedia.io.

Михаил живет в Польше два года — за это время завести новые знакомства молодому человеку не удалось.

— Даже не могу представить, как с местными контакт наладить. Так два года ни с кем тут и не общаюсь. Только с котом. Поэтому просто сижу дома и из дома же работаю, полностью изолировавшись от Польши — она мне не очень интересна, — сетует Михаил.

В подобной ситуации находится и другая участница обсуждения, она в эмиграции уже четыре года:

— За это время так и не смогла найти себе друзей, хотя пыталась как-то знакомиться, общаться, но что-то все никак не получается.

Девушка поинтересовалась у пользователей, как они искали друзей в Польше.

«Когда сошла депрессивная эмигрантская пелена с глаз, поняла: причина во мне»

Екатерина отметила, что в начале эмиграции находилась в подобной ситуации — общение не ладилось.

— Думала, просто не могу найти друзей. Но потом, когда сошла депрессивная эмигрантская пелена с глаз, я поняла, что причина была во мне.

Девушка осознала, что сама не подпускала людей к себе, показывая это «невербально».

Екатерина считает, что есть только один способ найти друзей в эмиграции: добавляться в чаты, ходить на «эмигрантские тусовки» и тематические встречи. Благодаря этой стратегии она обросла новыми знакомствами.

Девушкам белоруска советует добавляться в женские группы — там нередко организовывают «девчачьи тусы».

Ольга живет в Польше почти два года. Первые знакомства белоруска завела на работе.

— Потом попался на глаза квиз. Написала, попросилась в команду, начала ходить.

Потом Ольга узнала о женском клубе для белорусок-эмигранток.

— Начали встречаться, общаться, организовывать мастер-классы по интересам.

Вместе с участницами женского клуба Ольга путешествовала, ездила на экскурсии и пикники:

— Сейчас у меня много знакомых — очень интересных, увлекающихся людей.

«Стараюсь общаться на польском при малейшей возможности»

Эдвард отмечает, что постоянно общается с соседями-поляками и продавцами ближайших магазинов.

— Стараюсь общаться на польском языке при малейшей возможности. Главное, не бояться — если тебя хотят понять, тебя всегда поймут, — добавляет белорус.

Дина по натуре интроверт и редко идет на контакт первой. Но в Польше у нее почти сразу появилось несколько подруг. Белоруска пишет, что в налаживании контактов ей помогли фундации, посещение психологических групп и курсов, а также общение в Фейсбуке.