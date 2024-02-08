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Туск: Рейган переворачивается в гробу

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  • 8.02.2024, 13:04
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Туск: Рейган переворачивается в гробу
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Премьер Польши пристыдил американских сенаторов-республиканцев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на провал голосования Сената США за законопроект о помощь Украине.

В социальной сети X польский премьер заявил, что Республиканская партия США предает демократические свободы, проваливая это голосование.

«Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, вероятно, сегодня переворачивается в могиле. Позор вам», — написал Туск.

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным. 

Сенаторы не смогли набрать необходимого количества голосов для продвижения рассмотрения документа (для этого нужно 60 голосов). По итогам голосования стало известно, что 49 сенаторов проголосовали «за», 50 – «против». 

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