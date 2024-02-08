Новая фаза войны Адриан Радченко, «Апостроф»

8.02.2024, 13:15

ВСУ уничтожают врага умом и технологиями.

Самой горячей точкой на военной карте Украины бесспорно является Авдеевка. Но ожесточенные бои продолжаются на многих отрезках фронта. Одним из таковых является Купянское направление, где врагу удалось недавно взять под контроль населенный пункт Крохмальне.

Сейчас на Купянском плацдарме продолжаются интенсивные жесткие боевые действия. Украинские защитники прилагают всех усилия и все тактико-оперативное мастерство, чтобы сдержать врага, который постоянно подтягивает резервы, поскольку те, которые он подтянул раньше, уже закончились. Враг уничтожается всеми средствами поражения, в частности иностранной техникой и нашими БПЛА.

Враг не оставил своих намерений продвигаться в тылы украинской обороны. Однако ранее заготовленные инженерно-фортификационные заграждения и грамотное использование местности, вместе с героизмом ВСУ – все это сдерживает врага. Командиры на местах пытаются принять все необходимые меры, чтобы переиграть врага и нанести ему сокрушительный удар.

Что касается боеприпасов. На такую интенсивность боевых действий не рассчитывала даже Россия. Их ВПК не способен удовлетворить потребность, которая сейчас востребована во время интенсивной войны. Поэтому они пытаются привлекать и другие страны, предоставляющие им боеприпасы – это КНДР и Иран. И ВСУ также должны учесть ТТХ оружия, ведь стволы изнашиваются и нуждаются в замене и ремонте.

В то же время у врага еще есть больше запасов боеприпасов, чем у Украины. Поэтому наблюдаются достаточно интенсивные обстрелы украинских позиций. Однако качество боеприпасов не самое лучшее. Они оставляют большое количество нагара, что приводит к выведению техники из строя. Плюс некоторые боеприпасы не разрываются – мы и такое видим. Поэтому у России уже есть проблемы с артиллерией, которые они пытаются компенсировать за счет своих старых советских остатков на складах.

Битва БПЛА

Это одна из самых главных и ключевых составляющих. Сейчас война переходит в новейшую технолоническую фазу. Большое количество техники или личного состава еще остается значимым, но не решающим. За счет высокой технолоничности, применения различных инновационных средств ведения войны – это влияет на ситуацию. Например, когда дрон за 500 долларов уничтожает «Солнцепеки» стоимостью 10 млн долларов или может залететь в командный пункт и уничтожить весь руководящий состав – это свидетельствует о высокой технологичности войны.

Важное значение имеют РЭБы – это достаточно дорогие и технологические средства. Но еще нужно знать, на каких частотах работают дроны. Ибо РЭБ это такое оружие, которое играет в две стороны. Когда враг включает РЕБы, то подавляет не только наши беспилотники, но и свои средства связи.

Поэтому будущее за БПЛА – и не только летательными, но и наземными дронами. Теперь уже есть роботизированные боевые модули, которые работают с помощью оператора. Плюс есть разные дроны, которые снабжают боеприпасами, эвакуируют военных с линии столкновения. И кто сможет интеллектуально получить это преимущество, тому гораздо легче будет воевать в этой кровавой войне.

Адриан Радченко, «Апостроф»