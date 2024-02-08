«Белые халаты»: Действовать нужно немедленно 2 8.02.2024, 13:19

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Жизни сотен белорусских женщин подвергается риску.

Жизни сотен белорусских женщин подвергается риску ежегодно, пока чиновники Минздрава пытаются разобраться в очевидном, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Речь идет о введении массовой вакцинации от ВПЧ (вируса папилломы человека), вызывающего у женщин рак шейки матки. В 45 странах Европейского региона ВОЗ внедрена вакцинация против ВПЧ в рамках национальных календарей иммунизации. В Беларуси вопрос «изучают» уже больше 10 лет. При этом ежегодно от рака шейки матки умирают сотни женщин, а одна доза вакцины против ВПЧ стоит около 430 рублей (часто надо сделать 2–3 укола).

Белорусы и белоруски написали петицию с просьбой внести вакцинацию от ВПЧ в «Национальный календарь профилактических прививок». Это позволит проводить закупки вакцины на государственном уровне и снизит ее стоимость. Сейчас, при использовании механизмов международных агентств по закупкам, одна доза обойдется бюджету в 5$. Помимо этого предлагалось рассмотреть возможность вакцинирования всех желающих за счет бюджетных средств, проконтролировать ценообразование на вакцинирование на платной основе, а также рассмотреть возможность государственных дотаций на вакцинирование от ВПЧ-инфекции на платной основе.

В ответе, который пришел из Минздрава, говорится: «В настоящее время осуществляется оценка целесообразности проведения массовой иммунизации против вируса папилломы человека по следующим критериям: величина риска распространения и бремени инфекционного заболевания для страны, возможность внедрения и реализации программы иммунизации на долгосрочной основе, безопасность и клиническая эффективность вакцин, экономическая целесообразность. По результатам проведенной оценки будет определена возможность внедрения в Национальный календарь».

Трудно понять, что именно изучается, ведь все причинно-следственные связи, связанные с такого рода вакцинацией, давно и многократно исследованы и подтверждены. Введение массовой вакцинации от ВПЧ уже в скором будущем сохранит тысячи жизней и предотвратит тяжелое заболевание еще у большего количества женщин. Назвать цену решения этого вопроса в год точно не можем, но она очевидно будет меньше, чем $30 млн, потраченных на абсолютно бессмысленную разработку белорусской вакцины от COVID.

Сложно представить, что еще может ускорить процесс осмысления чиновниками серьезности происходящего. Возможно, стоит сводить на экскурсию в онкологические отделения страны, чтобы они вспомнили о смысле своей работы и цене бюрократических проволочек.