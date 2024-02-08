Жена предателя Медведчука ходит с рюкзаком и рассказывает о «восьми кровавых ранах на груди» 16 8.02.2024, 13:38

6,756

Оксана Марченко устроила странное «шоу» в РФ.

Когда-то популярная украинская ведущая талант-шоу на СТБ, жена обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука – Оксана Марченко – сегодня развлекает Z-патриотов новым сезоном «Паломницы».

В этом «шоу», которое для многих украинцев может показаться комедийным, бывшая телезвезда бродит с рюкзаком по разным русским церквям и рассказывает, как ее мужа-коллаборанта «спасло» из плена «приглашение на день рождения Богородицы».

Кроме того, предательница ведет «душевные» беседы о РПЦ с такими же путинистами, как и она сама, в частности с артистом Николаем Басковым. О «шоу» жены предателя рассказали журналисты «Телебачення Торонто».

В нем Марченко рассказывает об «удивительном чуде», которое с ней случилось. Оказывается, во время обыска в их с Медвдчуком имениях кто-то украл все материалы второго сезона «Паломницы». Где и как они хранились – загадка. Как и то, что в конце концов недоброжелатели якобы вернули украденное.

«Грабители, укравшие материалы второго сезона «Паломницы», вернули их через 8 месяцев», – рассказала Марченко.

В новом сезоне Марченко рассказывает, что едва не перестала верить в Бога, когда ее муж, кум Путина, находился в плену, а все ее молитвы оставались неуслышанными. Как вдруг, произошло следующее: «В конце сентября я пошла на службу, причастились, а на проповеди услышала удивительные слова, что сегодня Матерь Божья всех приглашает на свой день рождения. Вечером того же дня я узнала, что Виктора освободили из плена».

«Итак, события 22 сентября 2022 года мы называем «обменом Медведчука на 215 украинских военнослужащих». Оксана Марченко же называет это «приглашением Медведчука на день рождения Богородицы». Потому что на день рождения Чебурашки 20 августа он уже опоздал, так что надо было хоть куда-нибудь попасть», — отметили журналисты.

Впрочем, это не все чудеса, которые произошли с Марченко за последнее время. В первом же выпуске в самом начале она рассказала о своей простуде.

«Мы все занимаемся самолечением. Я решила поставить себе горчичники от кашля. Я почувствовала чудовищное жжение. Когда эта пытка закончилась и я сняла горчичники, то увидела на своей груди восемь кровавых ран. Мне был поставлен неутешительный диагноз – химический ожог четвертой степени», – чуть ли не в слезах рассказала Марченко, добавив фото своей груди.

Она также показала, что «восемь кровавых ран» не могли скрыть даже с помощью тональных кремов и пудры. Свое спасение Марченко отыскала в тапочках святого Спиридона.

«Когда я прикоснулась к тапочкам святого Спиридона, священник возложил на меня эпитрахиль и прочитал молитву. На следующее утро, когда я принимала душ, я увидела, что на моей коже нет никакого следа от моих страшных ожогов», – выдала Марченко.