Путин начистил перья

Путин начистил перья3
- Александр Невзоров
- 8.02.2024, 14:01
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Туземец признал свое место в мировой иерархии.
Визит Такера Карлсона вскипятил страсти.
Либеральная общественность, а также эмиграция в панике и гневных пыхтениях.
РФ же ликует от того, что «целый американец» почтил своим вниманием ее диктатора.
Туземность этой реакции очаровательна.
Как и факт признания туземцами мировой иерархии.
«Суверенная и многополярная» страна не должна была бы так откровенно ползать на брюхе перед «пиндосом», который соблаговолил заметить ее вождя.
Сам же вождь, в ожидании визита «аж американца» - начистил перья, тщательно подмылся и разгреб свинюшник в кремлевских джунглях.
Останки недоеденных врагов распихали по закромам. Замыли кровь и блевотину.
Сам Путин ничего нового сказать не может. У него устойчивая персистенция. Его патология заметна невооруженным глазом.
Мир опять, в тысячный раз увидит феноменально лживого, хвастливого и самодовольного лгуна.
Можно понять и Карлсона. Говорящая гиена - крайне интересный объект съемки и интервью.
Да, вероятно, за эту шалость на Карлсона будет наложено вечное проклятие ЕС. Последуют санкции и обличения. Но того, что заплатили ему кремлевские дикари за «беседу с американцем» хватит и самому Такеру и его внукам.
Короче, переживать по этому поводу точно не стоит.
Александр Невзоров, «Телеграм»