Путин начистил перья 3 Александр Невзоров

8.02.2024, 14:01

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Александр Невзоров

Туземец признал свое место в мировой иерархии.

Визит Такера Карлсона вскипятил страсти.

Либеральная общественность, а также эмиграция в панике и гневных пыхтениях.

РФ же ликует от того, что «целый американец» почтил своим вниманием ее диктатора.

Туземность этой реакции очаровательна.

Как и факт признания туземцами мировой иерархии.

«Суверенная и многополярная» страна не должна была бы так откровенно ползать на брюхе перед «пиндосом», который соблаговолил заметить ее вождя.

Сам же вождь, в ожидании визита «аж американца» - начистил перья, тщательно подмылся и разгреб свинюшник в кремлевских джунглях.

Останки недоеденных врагов распихали по закромам. Замыли кровь и блевотину.

Сам Путин ничего нового сказать не может. У него устойчивая персистенция. Его патология заметна невооруженным глазом.

Мир опять, в тысячный раз увидит феноменально лживого, хвастливого и самодовольного лгуна.

Можно понять и Карлсона. Говорящая гиена - крайне интересный объект съемки и интервью.

Да, вероятно, за эту шалость на Карлсона будет наложено вечное проклятие ЕС. Последуют санкции и обличения. Но того, что заплатили ему кремлевские дикари за «беседу с американцем» хватит и самому Такеру и его внукам.

Короче, переживать по этому поводу точно не стоит.

Александр Невзоров, «Телеграм»