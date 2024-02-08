«Здесь вообще все вокруг целебное, даже стенку лизнул» 4 8.02.2024, 14:10

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Видео из белорусского санатория на глубине полкилометра под землей вызвало ажиотаж.

В TikTok появилось видео «целого подземного города» – так назвал его сам автор. На глубине 420 метров – длинные туннели, комнаты для оздоровления и отдыха. Это – Республиканская больница спелеолечения в Солигорске, пишет telegraf.news.

Здесь лечат астму, бронхит, гастрит, язвы ЖКТ, аллергию, болезни опорно-двигательного аппарата, дерматологические заболевания.

В комментариях отклики – сплошь хвалебные. От тех, кто там побывал. Вот характерный: «Шикарное место. Была там 5 раз. Астма спит. Я 10 лет не пользуюсь лекарствами. Здесь вообще все вокруг целебное». А кто-то даже похвастался, что «даже стенку лизнул».

Многих заинтересовало, как возникла такая подземная лечебница: «Это специально рыли на такой глубине или естественная пещера была ранее?». Знающие люди ответили: «Это прежде были шахты, в которых добывали калийную соль. Потом вот так оборудовали».

Среди комментариев попался на глаза совершенно необычный для наших краев вопрос: «Маму в это чудное место хочу повезти, скажите а безопасно ли женщинам неславянской внешности одним туда ехать?». И – естественный ответ: «Добро пожаловать к нам в Беларусь! Внешность не важна. Маме здоровья!».