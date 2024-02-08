AP: Воевать за Украину массово едут сотни профессиональных солдат из Колумбии 4 8.02.2024, 14:22

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В чем причина?

В Украину активно едут закаленные военные профессионалы из Колумбии воевать за ВСУ.

Колумбийские военные десятилетиями ведут борьбу с наркокартелями и повстанческими группировками, поэтому их солдаты одни из самых опытных в мире.

Армия Колумбии, насчитывающая 250 000 военнослужащих, является второй по величине армией в Латинской Америке после бразильской.

Более 10 000 человек ежегодно выходят в отставку. Сотни отправляются воевать в Украину, где зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные офицеры в Колумбии.

Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press, отмечая в материале, как закаленные профессионалы из Колумбии помогают Украине в войне с Россией.

В условиях патовой ситуации на поле боя Украина модернизирует систему, которая позволяет опытным военным и добровольцам со всего мира вступать в ряды ВСУ, говорит офицер Департамента координации иностранцев в ВСУ Александр Шахури.

Раненый профессиональный солдат из Медельина, Колумбия, который носит позывной «Чечо», 32 года, улыбается, держа подарки от украинских детей в больнице в Украине.

Раненые колумбийские ветераны, которые присоединились к украинским вооруженным силам, чтобы помочь стране в борьбе с Россией, проходят лечение в больнице

В начале 2022 года, сразу после вторжения оккупационной армии РФ, Киев заявлял, что в Украине находятся 20 000 человек из 52 стран мира.

На данный момент информация полностью засекречена - министерство обороны Украины не сообщает, сколько добровольцев находится на поле боя.

Однако украинские власти не скрывают, что профиль бойцов изменился. Первые волны добровольцев были в основном из постсоветских или англоговорящих стран.

По словам Шахури, владение русским или английским языком облегчало им интеграцию в Вооруженные силы Украины. В прошлом году военные создали инфраструктуру из испаноговорящих рекрутеров, инструкторов и младших офицеров оперативного звена.

В Колумбии новости о наборе в украинскую армию распространяются в основном через социальные сети.

Некоторые из добровольцев, которые уже воюют в Украине, делятся информацией о процессе вербовки в TikTok или WhatsApp.

Базовая зарплата капрала в Колумбии составляет около 400 долларов в месяц, опытный сержант может зарабатывать до 900 долларов.

В Украине любой военнослужащий, независимо от гражданства, имеет право на ежемесячную зарплату до 3300 долларов в зависимости от звания и вида службы.

В случае ранения им также полагается до 28 660 долларов, в зависимости от тяжести ранения.

Если они погибли в бою, их семьям полагается компенсация в размере 400 000 долларов.

Напомним, финансовая мотивация помогает Украине рекрутировать опытных колумбийских военных.