В Польше готовят изменения в Закон об иностранцах, которые затронут и белорусов 8.02.2024, 15:10

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Польское правительство готовит изменения в Закон об иностранцах. Проект новой редакции закона предусматривает автоматизацию подачи документов на ВНЖ, больше возможностей для обладателей Blue Card и создание общей базы иностранцев. Ожидается, что правительство примет документ во II квартале этого года.

Журналисты mostmedia.io собрали основные изменения, которые могут затронуть белорусов.

Документы на карту побыта

Сейчас заполнить анкету для получения карты побыта можно на платформе MOS. После отправки заявления онлайн необходимо лично явиться в ужонд и подать распечатанную копию документов.

Правительство Польши планирует упростить процедуру подачи заявления на карту побыта — процесс будет полностью проходить в электронном виде. Все необходимые документы можно будет подать через MOS, заверив их электронной подписью.

Заполнение формы сделают интуитивно понятной. Планируется, что благодаря нововведению иностранцам станет проще подавать документы, оптимизируется работа ужондов.

После отправки документов онлайн иностранца вызовут в ужонд: нужно будет принести оригиналы документов и сдать отпечатки пальцев.

Карта Blue Card

Нововведения подготовлены и для обладателей Blue Card. Поправки будут связаны с краткосрочной и долгосрочной мобильностью внутри ЕС: переехать в другую страну Евросоюза можно будет на льготных условиях, а процесс трудоустройства в ЕС упростится. Кроме того, обладатели Blue Card смогут воспользоваться специальной процедурой, которая ускорит процесс воссоединения с семьей.

Иностранные высококвалифицированные работники получат право вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши.

Ожидается, что это привлечет больше талантливых и ценных иностранных работников, обладающих высокой квалификацией.

Однако появятся и новые обязанности. Обладателей Blue Card обяжут уведомлять:

– о том, что они не работают;

– о смене работодателя;

– о том, что они больше не соответствуют требованиям, установленным для получения Blue Card;

– о начале использования «долгосрочной мобильности».

База иностранцев

Предполагается создать общую базу иностранцев, находящихся на территории Польши. Доступ к ней получат социальные и государственные службы, в том числе ZUS и Погранслужба. Это позволит госорганам оперативно отслеживать, приступил ли иностранец к работе после получения разрешения на пребывание в стране, платятся ли за него взносы в фонд социального страхования и какая у него зарплата.

Международная защита

Планируется продлить срок действия проездного документа иностранца, выдаваемого тем, кто находится под международной защитой.