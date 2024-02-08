«Там легла российская элита» 9 8.02.2024, 15:11

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Ветеран ВСУ раскрыл неизвестные детали боев за Киевскую область.

Роман Крутяк, позывной «Хмара», ветеран 3-й штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ рассказал, как отбивали Киевскую область в 2022 году.

Как поделился ветеран в интервью РБК-Украина, он пошел защищать Украину в тот же день, как началось полномасштабное наступление РФ.

«Мне давно импонировало подразделение «Азов», их мотивация, хорошее отношение командиров к военным. Следил за их работой еще с 2014 года. Присоединился к ребятам утром 24 февраля. В день вторжения у меня уже была военная форма, походный рюкзак еще с военной кафедры. Все просто взял с собой и пошел в рекрутинговый центр, где собирались ветераны «Азова» и других подразделений", – говорит он.

25-26 февраля ребята уже оказались на первом выезде в Киевской области. В небольшом секторе проводили наблюдение и при необходимости должны были усиливать бригады, которые стояли в окопах впереди.

Ветеран вспоминает, что в первых боях имел только автомат Калашникова, четыре «совдеповских» магазина, подсумок, гранаты. Дальше обеспечение становилось все лучше, но в первые дни приходилось обходиться тем, что есть.

«Примерно тогда же я почувствовал истинную ценность жизни. Когда «прилеты» в десяти метрах и понимаешь, что можешь погибнуть в любой момент, то приоритеты меняются молниеносно», - добавляет защитник.

В начале марта россиянам не удалось прорваться в Киев через Ирпень, и враг перебросил силы на село Мощун. Откуда вела короткая трасса к Пуще-Водице, а дальше – к Киеву.

«У врага была задача поделаться через это село и выйти на столицу. 7 марта, когда по первой группе орков отработала наша спецура, с самого утра в сопровождении танка мы заехали небольшими группами в Мощун на зачистку. Было очень много убитых. Бросилось в глаза, что это профессиональные военные. Позже выяснилось, что в этом населенном пункте ранее была большая концентрация десантников, ВДВшников. Вся их элита», - рассказывает Роман.

Дойдя до середины села, военные закрепились в линейную оборону. За 3-4 дня в Мощуне отбили несколько штурмов врага, понесли первые потери, были первые ранения. Подразделение отвели в резерв.

Командование приняло решение разрушить понтонные переправы. В конце марта россияне начали отступать от Киева, оставив после себя ужасы «русского мира».