The Economist: Республиканцы в США помогают Путину 7 8.02.2024, 15:20

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Украине нужны боеприпасы прямо сейчас.

Политики часто ставят победу на следующих выборах выше решения проблем. Однако на этой неделе республиканцы в Палате представителей пошли еще дальше и саботировали свои собственные политические приоритеты, чтобы навредить президенту США Джо Байдену.

Их цинизм делает Америку слабее и дает преимущество ее врагам, пишет The Economist.

«Это само по себе плохо, но ущерб, нанесенный республиканцами, выходит далеко за пределы США. Убив законопроект о границе, они также отбросили назад дело Украины. Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-нибудь альтернативная идея финансирования просочится через комитет Конгресса. Им нужны боеприпасы прямо сейчас. Если они их не получат, то, возможно, не смогут отразить весеннее наступление русских и потеряют еще большую часть своей территории», — говорится в материале.

Украина упорно сопротивляется имперским амбициям Владимира Путина, не подвергая опасности ни одного американского солдата. Если ее бросить, это приведет к тому, что агрессоры повсюду станут смелее, а мир станет менее безопасным для всех.

«Республиканцы в Палате представителей, несомненно, поздравляют себя с тем, что усложнили жизнь Джо Байдену. Если бы они задались целью навредить Америке и помочь Путину, им вряд ли удалось бы сделать это лучше», — говорится в заключении.