Мобилизованные россияне будут служить до 65 лет? 17 8.02.2024, 15:27

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Подготовлен законопроект.

Министерство обороны России подготовило законопроект, который позволит существенно увеличить предельный возраст нахождения в армии для сотен тысяч мобилизованных, призванных осенью 2022 года.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, верхняя возрастная планка для «призванных на военную службу по мобилизации» составит 65 лет вместо текущих лет. Для имеющих звание высших офицеров (до генерал-полковника и адмирала включительно) предельный возраст повышается до 70 лет.

Такие же возрастные пределы на период действия мобилизации и в случае введения военного положения уже установлены для служащих в армии по контракту. Соответствующий федеральный закон был принят в июне 2023 года. Минобороны предлагает внести в него поправки и уравнять верхние возрастные лимиты для мобилизованных и контрактников.

Цель — «обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность», объясняет ведомство. В августе 2022 года, за месяц до начала первой с Великой Отечественной войны массовой мобилизации, президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до 2,039 млн человек, из которых 1,15 млн — непосредственно военнослужащие.

В декабре 2023-го Путин снова распорядился увеличить численность армии — еще на 170 тысяч человек. Согласно президентскому указу, военнослужащих в ВС РФ должно быть 1,32 миллиона при общем штате в 2,209 млн человек.

Проект Минобороны уже в ближайшее время будет рассмотрен Госдумой. Его первое обсуждение состоится 22 февраля, сообщил глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов.

В прошлом году в России была повышена предельная возрастная планка для находящихся в запасе — до 40–55 лет в зависимости от разряда. Призывной возраст при этом был повышен с 27 до 30 лет, что, по оценкам Инстиута Гайдара, увеличило доступный военкоматам призывной контингент на 2 млн человек.

Если по старым правилам призыву в 2024 году подлежали 6,8 млн человек, то по новым — 9,14 млн (+2,34 млн). В 2025 году численность призывного контингента составит 9,13 млн человек, в 2026 году — 9,16 млн человек, в 2027 году — 9,28 млн человек, а к 2030 году вырастет почти до 10 млн, оценивал демограф Института Гайдара Игорь Ефремов.

Закон о повышении призывного возраста «написан под большую войну, под общую мобилизацию», говорил при принятии документа в Думе Картаполов. «И сейчас этой большой войной уже попахивает, — заявлял депутат. — А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать».