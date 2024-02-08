СМИ: На поле боя в Украине появилось оружие, которое изменит всё 2 8.02.2024, 15:37

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Они наносят тяжелый урон пехоте и бронетехнике.

Прецизионно-направляемое оружие в современном виде впервые появилось на поле боя во Вьетнаме чуть более 50 лет назад.

Поскольку вооруженные силы с тех пор стремятся к точности и разрушительности, стоимость такого оружия резко возросла. Американские артиллерийские снаряды с GPS-наведением стоят 100 000 долларов за штуку.

Поскольку умное оружие дорогое, его мало, именно поэтому европейские страны исчерпали их в Ливии в 2011 году.

Израиль, более стремящийся сохранить свои запасы, чем избежать сопутствующего ущерба, обрушил на сектор Газа немые бомбы. А что, если бы вы могли объединить точность и изобилие, пишет The Economist.

Впервые в истории войн ответ на этот вопрос дается на полях сражений в Украине. Отчет на этой неделе показывает, как дроны с видом от первого лица (FPV) стремительно распространяются вдоль линии фронта.

Это небольшие, дешевые, начиненные взрывчаткой БПЛА, адаптированные на основе потребительских моделей, которые делают жизнь солдата-противника еще более опасной.

Эти дроны проникают в башни танков или блиндажи. Они слоняются и преследуют свою добычу, прежде чем отправиться на поражение. Они наносят тяжелый урон пехоте и бронетехнике.

Война также делает беспилотники FPV и их морских собратьев повсеместными. В январе было зарегистрировано 3000 подтвержденных ударов беспилотников с FPV.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский создал Силы беспилотных систем, предназначенные для борьбы с дронами.

В 2024 году Украина планирует построить 1-2 миллиона дронов.

«Удивительно, но это будет соответствовать сокращению потребления снарядов Украиной, которое снизилось, поскольку республиканцы в Конгрессе позорно отказывают Украине в необходимых ей поставках», - отмечают журналисты.

Дрон не является чудо-оружием. Это важно, потому что оно воплощает в себе большие тенденции в войне: переход к малому, дешевому и одноразовому оружию; растущее использование потребительских технологий и дрейф к автономии в бою.

Из-за этих тенденций технология дронов будет быстро распространяться от армий к повстанцам, террористам и преступникам.

И оно будет улучшаться не в соответствии с темпами бюджетного цикла военно-промышленного комплекса, а с учетом срочности развития бытовой электроники. Базовые FPV-дроны революционно просты.

Потомки гоночных квадрокоптеров, построенные из готовых компонентов, они могут стоить всего несколько сотен долларов.

Дроны FPV, как правило, имеют малую дальность действия, несут небольшую полезную нагрузку и трудно справляются с плохой погодой.

По этим причинам они (пока) не заменят артиллерию. Но они все равно могут нанести большой вред.

За неделю прошлой осенью украинские дроны помогли уничтожить, помимо прочего, 75 российских танков и 101 крупнокалиберное орудие.

У России есть свои дроны FPV, хотя они, как правило, нацелены на блиндажи, траншеи и солдат.

Дроны помогают объяснить, почему обеим сторонам так трудно организовать наступление. Экспоненциальный рост количества российских и украинских дронов указывает на вторую тенденцию. Они вдохновлены и адаптированы из широко доступных потребительских технологий.

Не только в Украине, но и в Мьянме, где в последние дни повстанцы разгромили правительственные войска, волонтеры могут использовать 3D-принтеры для изготовления ключевых компонентов и сборки планеров в небольших мастерских. К сожалению, преступные группировки и террористы вряд ли сильно отстанут от повстанцев.

Это отражает широкую демократизацию высокоточного оружия. Инновации также приводят к последней тенденции — автономии. Сегодня использование дронов FPV ограничено наличием квалифицированных пилотов и эффектами помех, которые могут разорвать связь между дроном и его оператором.

Чтобы преодолеть эти проблемы, Россия и Украина экспериментируют с автономной навигацией и распознаванием целей.

Искусственный интеллект уже много лет присутствует в потребительских дронах и быстро совершенствуется.

Определенная степень автономности существовала в отношении высококлассных боеприпасов в течение многих лет, а в отношении крылатых ракет — в течение десятилетий.

Новизна заключается в том, что дешевые микрочипы и программное обеспечение позволят размещать разведданные внутри миллионов недорогих боеприпасов, которые насыщают поле боя.

Сторона, которая первой овладеет масштабной автономией в Украине, сможет получить временное, но решающее преимущество в огневой мощи – необходимое условие для любого прорыва.

Западные страны не спешат усваивать эти уроки. Простое и дешевое оружие не заменит большие, высокотехнологичные платформы, но дополнит их.

Пентагон с опозданием приступает к реализации Replicator — инициативы по созданию тысяч недорогих дронов и боеприпасов, способных противостоять огромным силам Китая. Европа отстает еще больше. Ее министры и генералы все больше полагают, что к концу десятилетия они могут столкнуться с еще одной крупной европейской войной.

Если это так, то инвестиции в недорогие дроны необходимо срочно увеличить. Более того, повсеместное распространение дронов потребует повсеместной защиты не только на полях сражений, но и в мирных городах.