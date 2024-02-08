Пилот мотодельтаплана, упавшего под Вилейкой, был пьян 3 8.02.2024, 15:40

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Появились результаты расследования.

Пилот мотодельтаплана, разбившегося под Вилейкой, был пьян. К такому выводу пришли следователи из Следственного комитета, расследовавшие эту трагедию.

27 августа 2023 года в Вилейском районе упал мотодельтаплан. При этом погибли 52-летний пилот и 24-летний пассажир, который хотел посмотреть на родной город с высоты птичьего полета.

Следователи заявляют, что у пилота не было документов на право управлять летательным аппаратом, на 8 лет было просрочено удостоверение пилота-любителя. Во время полета мужчина был пьян: концентрация этилового спирта в его крови составила 1,6 промилле.

Коллеги погибшего пилота говорят, что он любил экстремальные элементы пилотажа — например, «мертвую петлю», что недопустимо для мотодельтаплана, так как противоречит требованиям безопасности.

Следователи пришли к выводу, что причиной трагедии стало поведение 52-летнего пилота, и закрыли уголовное дело в связи с его смертью.