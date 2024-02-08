«Мэр» Барановичей занервничал из-за ситуации с плавающим кладбищем 5 8.02.2024, 15:52

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Начал оправдываться цитатой из Ильфа и Петрова.

Появившиеся 6 февраля в тиктоке кадры с нового городского кладбища в деревне Лесино под Барановичами вызвали большой резонанс. Люди были шокированы, в какое грязное месиво превратились кладбища из-за оттепели и непогоды.

8 февраля председатель Барановичского горисполкома Михаил Баценко решил прокомментировать ситуацию.

Начал он издалека — с цитаты Ильфа и Петрова «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом».

«Этой цитатой можно охарактеризовать некоторые ресурсы с купленными подписчиками и издания с весьма сомнительной репутацией и нездоровой тягой постоянно вызывать у людей негатив. Обычно статейки таких источников не вызывают желания реагировать, но в этот раз ради восстановления справедливости и объективности ради хочется привести пару фактов», — начал Баценко.

По его словам, кладбище в Лесино открыто в 2021 году и «уже тогда некоторые производители памятников возмущались о якобы невозможности установки надгробий».

«А оказалось все дело в профессионализме», — утверждает Баценко.

«Умным людям должно быть понятно, что поскольку это место захоронений новое, грунт насыпной, рыхлый, по всем законам физики нужно время, чтобы ему утрамбоваться. Грунтовых вод там нет и никакого влияния на качество воды быть не может. Благодаря тому, что в почве отсутствуют слои глины, талая вода сходит. Умным людям должно быть понятно, что если снег тает, то он превращается в воду и за 15 минут в мерзлую землю он не уйдет», — пишет Баценко.

К слову, видео, наделавшие шума, в канале их автора уже недоступны.