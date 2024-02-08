Метро Минска закупило российские поезда в два раза дороже, чем тратили на них раньше 2 8.02.2024, 15:59

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Фото: «Еврорадио»

Из-за санкций поезда Stadler стали недоступны.

Российские поезда для минского метрополитена, скорее всего, приобретают дороже, чем стоили бы белорусские «штадлеры». При этом транспорт из соседней страны, по всей видимости, проигрывает по сроку службы. К тому же комиссия по госзакупке выбрала более дорогой вариант поездов из двух предложений от российских производителей. Еще из любопытного — изначально основную часть денег на этот транспорт планировали взять у самой «подземки», но потом передумали и «засунули руку» в бюджет города. К таким выводам пришло «Зеркало», изучив данные по госзакупкам поездов для столичного метрополитена.

Из двух предложений россиян выбрали более дорогой вариант

В прошлом году завод Stadler в Фаниполе из-за введенных против Беларуси санкций отказался поставлять поезда для метро Минска.

Предприятие в Фаниполе лишилось доступа к европейским электронным компонентам, которые используются, в частности, в кондиционерах поездов, системе информирования. В результате Stadler вынужден был перенести часть сборочных операций из Беларуси в Польшу и Швейцарию. Но компания не свернула полностью свою работу в нашей стране.

Столичной «подземке» в этой ситуации пришлось искать альтернативу — выбрали российский завод «Метровагонмаш». Но цены на поезда там оказались существенно выше.

У мытищинского завода закупят 7 электропоездов по четыре вагона в каждом. Так, из двух предложений от российских производителей выбрали более дорогой вариант.

Мытищинское предприятие «Метровагонмаш» предложило договорную цену 135 млн 248 тыс. рублей, а «ОЭВРЗ» из Санкт-Петербурга — 117 млн 725 тыс. При этом, как следует из документов закупки, оба предложения соответствовали требованиям.

При этом финальная цена, по которой для минского метро закупят вагоны, оказалась еще выше — 164 млн 102 тыс. рублей. Это стоимость поставки с учетом налога на добавленную стоимость, который составляет 20%.

Стоимость одного вагона в дополнительном соглашении к закупке указана на уровне 4,83 млн рублей.

Изначально планировалось, что на эти поезда потратят из бюджета Минска 2,6 млн рублей, а остальное (чуть больше 132,6 млн рублей) — это собственные средства предприятия или кредиты. Однако в дополнительном соглашении данные другие: из бюджета Минска в 2023 году — 40 млн 574 тыс. рублей, а собственные средства указаны в размере почти 94,7 млн рублей.

В 2023 году на закупку из бюджета столицы уже направили более 43 млн 489 тыс. рублей авансового платежа.

Поставлять новые поезда в Минск будут в 2024—2025 годах.

По каким ценам поставлял вагоны Минску Stadler (и что по сроку службы вагонов)

В январе 2017 года минский метрополитен и «Штадлер Минск» подписали договор на закупку 10 поездов для столичного метро. Поставляли их в 2018—2020 годах. Всего на эти поезда тогда потратили 122, 25 млн рублей, следует из архива госзакупок.

При этом цена одного головного вагона была 2,626 млн рублей, а промежуточного — 2,06 млн. В каждом поезде столичного метро есть по два вагона каждого из этих типов.

В среднем, получается, цена за вагон той поставки была около 2,34 млн рублей. Это более чем в два раза дешевле, чем сейчас Минск закупает вагоны у российского предприятия. Однако нужно делать поправку на инфляцию и повышение цен, сегодня «штадлеры», скорее всего, стоили бы дороже.

Примечательно, что срок службы кузовов российских поездов составляет 35 лет. А штадлеровских, как рассказывал ранее «Онлайнеру» первый вице-премьер Александр Турчин, — 50 лет.