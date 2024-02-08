Барин приехал Сергей Фурсов

8.02.2024, 16:15

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В Москве радость.

Россияне рассказывают, что Запад загнивает, они идут в Азию, да и вообще в тех США и Европе сплошные «геи и бесы». А потом к ним приезжает американский недожурналист-конспиролог и они начинают носиться с его визитом, как дурак с писаной торбой, отслеживая каждый его шаг и восторженно рассказывая в официальных пропагандистских СМИ, что он съел бургер в отжатом Макдональдсе, который теперь называется «Вкусно и точка».

И это приезжает Такер Карлсон, конспиролог, известный своей постоянной ложью, авторитет которого в США сконцентрирован в сегменте людей, которые верят во все безумные теории заговоров — от плоской земли (он реально говорит, что не может утверждать, что земля не плоская, ибо правда же никому не известна) до сатанистов-педофилов, правящих в Вашингтоне. Не говоря уже о том, что он распространял российские теории о биолаборатории в Украине и что это Украина сама взорвала Каховскую ГЭС. И поэтому то интервью, которое он сделал, будет иметь аудиторию только среди сумасшедших адептов теории заговоров и мало поможет что-то донести до людей широкого круга.

Но нет. Радость в Москве. Барин приехал.

И после этого они будут рассказывать, что санкции им не страшны и они обойдутся без Запада? Хотя сами больше всего хотят что-то там доказать и понравиться тому самому Западу. Хотя сами веками привязывали себя и инфраструктурно, и культурно именно к западной цивилизации. И даже их апокалиптические пьяные крики «весь мир — в труху ядерной бомбой» напоминают «ах раз вы меня не любите, тогда нам и не жить обоим». Россиянам не интересно понравиться китайцам и Индии. Они хотят понравиться Западу. Они зависят от Запада. Ментально. И экономически. Вся российская экономика построена вокруг инфрастуктуры, встроена в Запад. Туда ведут дороги, трубопроводы. Там построены города.

И да, Такер Карлсон не первый. Такие же агенты КГБ или просто полезные идиоты постоянно приезжали в Советский Союз. Писали статьи об идеальном государстве пролетариата. Ели из рук Сталина. Это все было уже. И не раз.

Разве это что-то изменило фундаментально? Нет. Это не изменило отношение коллективного Запада, отношение США к СССР как к империи зла. Хотя навеяло на некоторых полезных идиотов, которые очень помогали разведке СССР. Но фундаментально никакие визиты никаких Такеров Карлсонов ничего не изменили. Он приедет, сделает интервью, получит миллионы просмотров от своих конспирологов-фанов, лайк от Илона Маска, еще одного полезного идиота Кремля (вот, что с людьми делают наркотики), заработает миллионы долларов. Циничный расчет циничного пропагандиста.

А Россия останется там, где она есть. В жалком желании доказать Западу, что она велика и ее надо любить. В жалких попытках убедить всех, что у них все хорошо и санкции не работают. И они могут воевать бесконечно. И не важно, что расходы их бюджета в последние месяцы не растут, а сокращаются. Все равно ресурсов бесконечно. А ракеты в Удмуртии они сами иногда взрывают, потому что у них этих ракет так много, что некуда девать. Все идет по плану.

Кто-то, да и поверит.

Сергей Фурса, New Voice